Federaziende, nuova sede istituzionale a Lecce

Il 21 marzo alle ore 18.00, Federaziende inaugurerà la sua nuova sede di Direzione provinciale a Lecce, in viale Marche 23. L’evento vedrà la partecipazione di dirigenti locali e nazionali, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

Una nuova tappa per Federaziende

A oltre 20 anni dalla sua nascita, Federaziende, la Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei pensionati, apre una nuova sede a Lecce. La scelta della location, di fronte alla direzione provinciale dell’Inps e accanto all’ufficio postale, è strategica per la sua centralità e la connessione logistica con altri uffici importanti.

Servizi offerti

La nuova sede ospiterà la Direzione provinciale del Patronato Tutela Previdenziale, autorizzato con decreto ministeriale n. 71 del 2 maggio 2024, che coordinerà i servizi di patronato per la provincia di Lecce. In particolare, si occuperà di previdenza, sostegno al reddito, servizi sociali e assistenziali, disabilità, infortuni e malattie professionali, e immigrazione.

Inoltre, Federaziende srl, società di servizi CAF e intermediario fiscale abilitato, offrirà servizi fiscali, tributari e del lavoro per imprese e cittadini, come la predisposizione e l’invio dei 730, modelli ISEE, RED e la compilazione dell’IMU.

Dichiarazioni della Presidente Nazionale

La Presidente Nazionale di Federaziende, Simona De Lumè, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura della nuova sede, sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel fornire consulenza e assistenza a imprese e cittadini, soprattutto in un periodo di difficoltà economica.

Riconoscimenti e attività

Federaziende è stata recentemente riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come soggetto idoneo alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato. Nella nuova sede sarà quindi possibile gestire le pratiche relative all’assunzione di cittadini extra UE.

L’organizzazione ha inoltre rafforzato l’operatività dell’ente bilaterale E.Bi.N., che si occupa di regolazione del mercato del lavoro e promozione del welfare aziendale. Federaziende punta sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzamento delle funzioni della Commissione paritetica, certificazione dei contratti e conciliazioni sindacali.

È stato recentemente concluso il corso per “Conciliatore sindacale datoriale“, una nuova figura professionale che si occuperà di avviare tentativi di conciliazione stragiudiziale per evitare lungaggini burocratiche.

Contatti

Per informazioni: via Leverano 78/B, 73041 Carmiano (Lecce). Tel. 0832/606488 – 339/5888150, e-mail: [email protected].