Nominato il nuovo Consiglio Direttivo di Aiga Lecce, l’avvocato Federica Quarta Presidente dell’Associazione

Si è svolta presso le Officine Cantelmo l’Assemblea Ordinaria dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Sezione di Lecce, per l’elezione del Presidente ì e dei componenti del Consiglio Direttivo per il biennio 2021-2023.

Nella relazione di fine mandato il Presidente uscente Gabriele De Marco ha illustrato i risultati raggiunti dalla giovane avvocatura durante il suo mandato, nonostante le difficoltà connesse al periodo pandemico che ha costretto a un ripensamento delle modalità ordinarie di partecipazione associativa alla vita politico-forense.

Nel portare il proprio saluto, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio De Mauro, ha evidenziato il ruolo primario dell’associazione nel dialogo con le istituzioni forensi, quale risultato di una collaborazione reciproca in favore del foro e, nello specifico, della giovane avvocatura.

L’Assemblea ha salutato con gratitudine e commozione l’Avv. Paolo Gaballo, presidente Aiga Lecce nel biennio 2011-2013 e il Consigliere Avv. Francesco Memmi, entrambi esempio di dedizione sincera ed appassionata.

In un clima di tradizionale condivisione è stato eletto il nuovo Presidente, Federica Quarta, unitamente al Consiglio Direttivo che, per il biennio 2021-2023, si avvarrà dell’apporto di nuovi giovani legali a sostegno dell’impegno, già comprovato, dei consiglieri di sezione confermati.

Nel suo discorso di insediamento Quarta, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatale e ha esternato la volontà di proseguire nella direzione già indicata da chi l’ha preceduta, auspicando di poter contribuire, unitamente al Consiglio Direttivo, a un’idonea formazione professionale – anche in termini di specializzazione – dei giovani avvocati, con sguardo attento ai diritti che Aiga si prefigge di tutelare, in un contesto di fattiva cooperazione con il consiglio dell’Ordine e con le altre associazioni forensi operanti sul territorio.

Al termine dell’assemblea, si è proceduto all’elezione dei Consiglieri di sezione e dei Consiglieri Nazionali per il biennio 2021/2023.

Il consiglio Direttivo

Federica Quarta – Presidente; Francesca Costantini – Vice Presidente; Claudio Spano – Vice Presidente; Serena Staiani – Segretario e Valentino Aventaggiato – Tesoriere.

Consiglieri Nazionali

Gabriele Filippo Maria De Marco; Andrea Conte e Salvatore Ponzo

Consiglieri di Sezione

Gianvito Campeggio; Oronzo Valentino Maggiulli; Simone Papadia; Alberto Pepe; Andrea Ramunno; Salvatore Cristian Sturdà; Maria Dimitri; Giuseppe Gatti; Mario Pede; Francesco Romano; Maria Stella.

Al neo presidente e al tutti i suoi collaboratori sono giunti gli auguri della Camera Civile Salentina, per bocca del presidente Salvatore Donadei: “All’in bocca al lupo, di rito e sentito, alla Collega Federica, si accompagna la certezza che anche con Aiga, in questa fase così critica per la Giustizia e per i cittadini, suoi fruitori ultimi, si possano creare occasioni di collaborazione molteplici e proficue, di aggiornamento e formazione ma non solo”.