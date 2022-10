Ferie d’ufficio al personale con contratto in scadenza, il sindacato chiede spiegazioni alla Asl

Ferie d’ufficio per i lavoratori con contratto la cui scadenza è prevista per la fine di questo anno. È questo il motivo che spinge la segreteria di Lecce di FSI-USAE a scrivere ai vertici della sanità leccese per cercare di chiarire la situazione. Secondo il sindacato, infatti, le Direzioni Mediche di Presidio “stanno intimando al personale con contratto a tempo determinato di usufruire del residuo ferie 2022, in caso contrario provvederanno alle ferie d’ufficio”.

Tuttavia, continuano, secondo l’Art. 33 del CCNL vigente, non sarebbe possibile mettere i lavoratori in ferie di ufficio entro il 2022, ma solo a partire dal semestre successivo.

Il sindacato, dunque, chiede che “la Direzione Strategica della Asl di Lecce dia precise disposizioni a tutti i macro-centri”, aggiungendo che data la carenza d’organico della Asl di Lecce sarebbe opportuna una proroga dei contratti.

Inoltre, nel caso di “azzeramento delle ferie entro il 31 dicembre di quest’anno, l’Asl dovrebbe dare disposizioni precise, continua il sindacato, insieme alla “riduzione delle attività e dei posti letto, la riorganizzazione dei servizi, dandone precisa comunicazione in merito a tutta l’opinione pubblica”.