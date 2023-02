Il gallipolino Fernando Nazaro premiato a Sanremo per la promozione del territorio

“È stato un tuffo al cuore, prima l’invito poi il premio che ho ricevuto a Sanremo nell’ambito delle iniziative legate alla 73^ edizione del Festival della canzone italiana.” Commenta così l’imprenditore salentino Fernando Nazaro che venerdì scorso presso il Victory Morgana Bay è stato insignito di un prestigioso premio per la promozione del territorio, per il rilancio delle dinamiche dell’accoglienza e per gli investimenti nel turismo sostenibile.

Il premio si inserisce nel ricco panorama dell’evento Gran Galà “SanremOn”, creato dal Patron Gino Foglia, produttore televisivo del “Meeting del mare” e editore di Acs Magazine.

Qui, ogni anno, numerosi vip, cantanti e cultori della musica e del festival, oltre ad ospiti illustri nel campo dell’imprenditoria, partecipano numerosi, animando la serata.

“Per me ricevere questo premio, come unico imprenditore premiato nel corso di questa edizione, spiega Nazaro, è certamente la dimostrazione che il lavoro intrapreso nel settore dell’accoglienza sul territorio salentino risponde alle esigenze reali di un mercato in crescita e in evoluzione. È un bel traguardo ma rappresenta soprattutto una grande motivazione a fare sempre meglio e sempre di più.

Condivido questo premio con il mio fantastico team, quasi tutto al femminile, con l’augurio a noi tutti di saper volare sopra le sfide di questo tempo difficilissimo, attrezzandoci con un’ala di riserva, come diceva il grande Don Tonino Bello.”