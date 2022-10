Alla Scuola di Cavalleria di Lecce celebrata la Festa dell’Arma

Nella giornata di ieri, la Scuola di Cavalleria ha commemorato con una solenne cerimonia, nella Piazza d’Armi della caserma “Zappalà”, il 105° Anniversario del fatto d’arme di Pozzuolo del Friuli, l’epica battaglia che nel 1917 determinò le premesse per la vittoria finale sugli Imperi centrali.

Alla presenza di numerose autorità militari, civili e istituzionali, fra le quali l’On. Claudio Stefanazzi per la Regione Puglia, il Vice Presidente della Provincia di Lecce, il Vice Sindaco di Lecce, i Sindaci dei Comuni di Salice Salentina, Campi Salentina, Ortelle, Matino, il Col. Lorenzo Urso Comandante del Reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°), il Comandante del Centro Militare di Equitazione, Col. Marco Del Nevo, oltre al Questore di Lecce, Andrea Valentino e ai Comandanti Provinciali di Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco, si sono schierati in armi i Reparti dell’Istituto, un plotone del reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°) e i principali mezzi che raccontano il passato, il presente e il futuro prossimo della Cavalleria.

Alla cerimonia erano inoltre presenti i Gonfaloni della Regione Puglia, della Provincia di Lecce dei Comuni di Lecce, Salice Salentina, Campi Salentina e Matino, il Presidente Nazionale ANAC, Generale di Corpo d’Armata Paolo Gerometta, le rappresentanze di 11 Associazioni Combattentistiche e d’Arma d’Arma e circa 250 studenti degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore “Galilei-Costa” e Scuola Secondaria di primo grado “Quinto Ennio” di Lecce.

Momenti di particolare suggestione sono stati l’ingresso del Gruppo Stendardo dell’Arma di Cavalleria e il passaggio del “cavallo scosso” senza cavaliere, una delle più evocative tradizioni del Corpo con cui si ricordano tutti i Cavalieri che hanno sacrificato la vita per la Patria.

Particolare emozione ha suscitato, tra i presenti, la consegna di una pergamena ricordo al Cavaliere reduce ultracentenario Cosimo Giuliano, che con i suoi 102 anni è uno dei più longevi Cavaliere in vita, ritirata dal Presidente della Sezione di Avetrana dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Dopo la deposizione di un fascio di rose arancio ai piedi del monumento dedicato ai Caduti, il Generale Claudio Dei, nel suo intervento, a conclusione di questa giornata, ha voluto ricordare le qualità di ardimento e disciplina che da sempre caratterizzano ogni Cavaliere, sottolineando che l’Arma, “fedele al suo motto, saprà ancora una volta con indomito slancio affrontare le future sfide che attendono l’Esercito; non soltanto in termini di evoluzione tecnologica ma soprattutto di innovazione dei percorsi formativi e addestrativi per garantire ancor maggiore professionalità, resilienza e flessibilità d’impiego del personale. Entusiasti del nostro luminoso passato, manteniamo lo sguardo ben proiettato al futuro, consapevoli che con lo slancio e l’impeto che ci contraddistingue sappiamo affrontare al meglio le tante sfide di oggi, già domani”