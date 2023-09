Sud, investimenti, sviluppo. Al via la Festa del Tesseramento Cgil 2023

“Sud, investimenti e sviluppo al tempo dell’autonomia differenziata”, questo il titolo del dibattito che aprirà questa sera a Lecce, dalle 19.00, in piazza Madre Teresa di Calcutta, la Festa del Tesseramento 2023 della Cgil di Lecce.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecce, è una tappa di avvicinamento alla manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma, organizzata da associazioni e reti associative aderenti al manifesto “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione”, una manifestazione per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare italiana.

La tavola Rotonda in Piazza Madre Teresa di Calcutta

La tavola rotonda di questa sera sarà introdotta da Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce e da Filomena Principale, segretaria confederale della Cgil Puglia. A seguire il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il segretario confederale della Cgil nazionale Pino Gesmundo dialogheranno sui temi della riforma costituzionale, di Pnrr, di autonomia differenziata che rischia di tramutarsi in uno sviluppo differenziato.

La serata si concluderà con l’esibizione delle band musicali delle scuole superiori di Lecce.

La dichiarazione della Segreteria Generale Cgil Lecce, Valentina Fragassi

Per la Segretaria Generale della Cgil di Lecce, Valentina Fragassi non è certo casuale la scelta della location, ovvero Piazza Madre Teresa di Calcutta nel Rione San Sabino del Quartiere Stadio: “Abbiamo scelto fortemente una piazza della periferia per questa iniziativa, perché nelle periferie la Cgil svolge con maggiore incisività la propria azione. Non c’è nulla di più politico, dal nostro punto di vista, che essere a stretto contatto con la cittadinanza. Offrire servizi ed assistenza sindacale, previdenziale, fiscale e legale a pensionati, lavoratori, disoccupati, universitari, giovani è la nostra missione. Sostenere i bisogni delle persone è il modo in cui ogni giorno svolgiamo il nostro ruolo per tenere unita la società’.

I gazebo sui servizi della Cgil nella Festa del Tesseramento 2023

Nella piazza saranno allestiti i gazebo informativi sul sistema dei servizi della Cgil (Patronato Inca, Caaf, Sunia, Federconsumatori, Auser, Alpaa) e di alcune associazioni che aderiscono alla manifestazione del 7 ottobre, tra le quali Arci, Anpi, Link e Udu.