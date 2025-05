A Nardò va in scena la “Festa dello Sport”, come presentare istanza di adesione

Si terrà domenica 15 giugno nell’area mercatale della zona 167 a Nardò, la Festa dello Sport, organizzata (in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport) in concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport istituita dal Coni.

L’amministrazione comunale invita le associazioni sportive, le società e gli operatori del settore a partecipare a questa giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della convivialità.

Ogni partecipante avrà a disposizione uno spazio per esibizioni o prove dimostrative. Inoltre, sarà offerta ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo dello sport, sperimentando le diverse discipline.

Le realtà interessate dovranno presentare istanza di adesione, redatta in carta libera e firmata dal legale rappresentante. L’istanza dovrà pervenire entro venerdì 23 maggio tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] o consegna a mano all’ufficio Protocollo del castello (piazza Battisti): L’avviso con l’invito all’adesione è disponibile sul sito web del Comune. È possibile ottenere ogni altra informazione chiamando il numero di telefono 0833 838322 (nei giorni e orari d’ufficio) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

“La Festa dello Sport – evidenzia il presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo – rappresenta una vetrina per tutte le realtà sportive del territorio, oltre ad essere un riconoscimento del loro prezioso lavoro, svolto quotidianamente nel tessuto sociale cittadino. Noi da sempre crediamo nello sport, nella sua forza e nei suoi valori, condivisi da giovani e meno giovani. Anche quest’anno la Festa dello Sport sarà una grande giornata per lo sport neritino, un’occasione per mostrare alla comunità il ruolo educativo e formativo che le associazioni svolgono, contribuendo non solo alla crescita di atleti, ma anche di cittadini con valori solidi”.