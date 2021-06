Lecce senza tradizionale Festa di Sant’Oronzo, niente luminarie né processione

Non era solo un evento in onore dei patroni della città, la festa di Sant’Oronzo chiudeva l’estate e segnava la fine di una stagione e il ritorno a casa. Certo non era più “quella di una volta”, la magia si era un po’ persa, affievolita dai tanti eventi che animano il Salento ad agosto, ma ora che il Coronavirus ha costretto ad uno stop si sente la mancanza delle bancarelle, delle luminarie, della banda, del luna-park, della folla che naso all’insù passeggiava felice.

Anche quest’anno le celebrazioni in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato saranno in tono minore. Niente riti civili e nemmeno religiosi, perché la terza ondata è ormai alle spalle, ma la lotta al Covid19 non è ancora finita. E richiede prudenza. Non ci saranno le luminarie a colorare il cuore del centro storico. Non ci saranno le bancarelle e nemmeno la processione per le vie del centro storico, scandita da canti religiosi, preghiere e litanie, dalla musica inconfondibile della banda e dai botti che, di tanto in tanto, vengono sparati in lontananza. Non ci sarà la festa.

La Curia sta valutando la possibilità di celebrare una Santa Messa, in piazza Duomo rispettando tutte le regole necessaria a frenare la diffusione del virus o di portare in piazza la statua di Sant’Oronzo e dei patroni per una preghiera, ma è tutto un forse. E per il 24, 25 e 26 agosto c’è tempo, ma quel che è certo è che la festa non avrà i connotati della festa patronale, con quell’unione di sacro e profano che hanno catturato e incantato i turisti in vacanza nel Salento e reso queste celebrazioni imperdibili, da incastrare assolutamente tra un appuntamento e un altro.

Pala: “L’amministrazione ci ripensi”

Un’occasione persa, per Giorgio Pala che, nei giorni scorsi, aveva chiesto un impegno in più per organizzare la festa anche per dare un segnale di rinascita, dopo un anno (il secondo) difficile. Anzi, per il consigliere comuninale è anche una decisione incoerente. «I contagi sono al minimo, tutta Italia è in zona bianca, siamo quasi giunti all’immunità di gregge, entro l’1 Luglio sono programmate tutte le riaperture… eppure ci spaventiamo di una processione religiosa, di qualche bancarella e di un’area per le giostre? Questa scelta ha del ridicolo ed invito l’amministrazione a ripensarci, venendo incontro alle esigenze dei leccesi ed istituendo almeno due aree, delimitate e nel rispetto della sicurezza: una per le bancarelle e una per i giostrai» si legge nel comunicato a sua firma.

«Sant’Oronzo, nonostante ciò che qualcuno possa pensare, non è appannaggio esclusivo della Curia o dell’Amministrazione Comunale. Sant’Oronzo è dei Leccesi» conclude Pala.