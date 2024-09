Nella Basilica di Santa Croce i solenni festeggiamenti per la “Festa dell’Esaltazione della Croce”

Il giorno 13 settembre alle ore 19 la Santa Messa sarà presieduta da Don Matteo Fabbri, già Vicario per l’Italia dell’Opus Dei, e concelebrata dai Parroci del Centro storico cittadino. Al termine della celebrazione, si esibirà la Banda di Surbo e si potrà prenotare la visita alla Basilica nella modalità dei Misteri di Santa Croce, previsti per le 22.30 (i biglietti saranno distribuiti gratuitamente in Basilica a partire da mercoledì 11 dalle ore 9, fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e chiamare a Artwork dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 16, tel. 0832 1827289).

Il 14 settembre, giorno della ricorrenza della festività della Santa Croce, alle ore 18:30 il maestro Raffaele Casarano interpreterà dal balcone della facciata un brano musicale meditativo e quindi eseguirà in Basilica alcune melodie musicali. Alle ore 19 S.E. Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce, celebrerà la Santa Messa. Presenzieranno tutte le autorità civili e militari locali e in particolare l’amministrazione Comunale di Lecce, guidata dal Sindaco, Adriana Poli Bortone, e i rappresentanti della Provincia di Lecce. Alle ore 21 il concerto d’organo, diretto dal Maestro Scarcella.

Infine, domenica 15 settembre, oltre alle consuete Messe, è offerta alla cittadinanza la possibilità di salire gratuitamente sul balcone della facciata della Basilica, tramite prenotazione e fino a esaurimento posti.