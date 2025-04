“Giovani: Strade per il Futuro”, al Teatro Apollo torna la Festa dell’Europa

A Lecce, torna La Festa dell’Europa.

“Giovani: Strade per il Futuro“, è l’evento che si svolgerà lunedì prossimo, 28 aprile, alle 11, al teatro Apollo, organizzato dal Parlamento europeo con il Comune di Lecce, Italia Camp e Agenzia Italiana per la Gioventù.

Obiettivo sarà discutere con i giovani, tutti i partecipanti e i parlamentari europei dei valori dell’Europa, della cittadinanza attiva e del ruolo dell’Ue nella costruzione del futuro.

‘Un appuntamento davvero importante – sottolinea il sindaco Adriana Poli Bortone – che serve a rafforzare nei giovani il sentimento di Europa, per far comprendere loro meglio quale dev’essere il rapporto con le istituzioni europee, e per il quale dobbiamo ringraziare la grande disponibilità del Parlamento europeo’.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal primo cittadino, che per lungo tempo è stata parlamentare europeo, e che ha inteso riprendere una tradizione – quella della Festa dell’Europa – celebrata negli anni Duemila

L’evento prevede la partecipazione di giovani e di studenti, in particolare delle classi quarte e quinte, e delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo (Epas).

Il programma

In apertura ci sarà l’Inno alla gioia eseguito dagli studenti del liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce. Introdurrà i lavori Valeria Fiore, responsabile della comunicazione e social media del Parlamento europeo in Italia.

Daranno il benvenuto al pubblico ed a tutti i partecipanti il sindaco Adriana Poli Bortone; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; quindi, in video conferenza, l’eurodepuatato Chiara Gemma, del gruppo Conservatori e Riformisti europei; l’eurodeputato Valentina Palmisano, del gruppo Sinistra al Parlamento europeo; Federica Celestini Campanari, presidente Agenzia per la gioventù (Aig).

Successivamente, Maurizio Caprara, editorialista del “Corriere della Sera”, interverrà su “Pillole di Europa: capirla è il primo passo per viverla – Come funziona l’Europa e perchè è parte della nostra quotidianità”. Subito dopo, confronto su “Essere Europa: persone, prospettive, futuro – Un viaggio tra esperienze, valori e opportunità che l’UE offre ogni giorno”. Dialogheranno Fabrizio Sammarco, ad di Italiacamp; Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile; Evangelista Leuzzi, responsabile del Centro Eurodesk e Project manager di “Fattoria pugliese diffusa aps”; Cecilia Munch, volontaria del Corpo europeo di solidarietà; Mirko Cazzato, co-founder e presidente di “Ma basta”. Modererà Metis Di Meo, autrice e conduttrice Rai.