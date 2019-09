Oggi ricorre San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato celebra il Santo patrono

“Gli agenti di Polizia non vengono mai ringraziati abbastanza perché si parte dal presupposto che, poiché mettersi al servizio della collettività rientri tra i loro doveri istituzionali, non sia necessario riconoscere la gratitudine per il rischio che corrono quotidianamente, anche fuori dal servizio”, con queste parole, l’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Michele Seccia, ha voluto ringraziare i poliziotti per il delicato lavoro che svolgono, al termine della funzione religiosa dedicata a San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

Ricorre oggi, infatti, la festa del protettore degli agenti che è stata celebrata nella Cattedrale di Piazza Duomo di Lecce con una funzione religiosa officiata dall’Arcivescovo del capoluogo, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e delle altre Forze di Polizia, oltre che dei dipendenti e dei loro familiari e degli appartenenti alle tre sedi dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Lecce, Guagnano e Galatina.

Il Questore di Lecce Andrea Valentino, con l’occasione, ha ringraziato tutte le Autorità intervenute per la vicinanza da sempre dimostrata ed ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle loro famiglie.

Come nelle precedenti ricorrenze, anche quest’anno, nell’ambito dell’iniziativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del “Family Day”, il numero uno di “Viale Otranto”, ha voluto organizzare un pomeriggio in Questura con i figli dei poliziotti della provincia di Lecce a cui è data la possibilità di stare con i propri “mamma e papà poliziotti” e vivere con loro l’emozione di condivisione l’impegno e il sacrificio quotidiano, a difesa delle leggi e della pacifica convivenza tra i cittadini.