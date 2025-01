Il Corpo di Polizia Locale festeggia il Patrono San Sebastiano

Si è svolta nella mattinata di oggi, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, la cerimonia per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Organizzata dal Corpo della polizia locale di Lecce, in collaborazione con As.Com. Associazione Comandanti e Ufficiali della polizia locale della Provincia di Lecce, l’evento si è aperto, sulle le note della tromba del professor Emilio Mazzotta, che ha eseguito il Silenzio, con la deposizione di una corona di alloro, in memoria dei caduti in servizio della polizia locale, ai piedi della targa commemorativa affissa su Palazzo Carafa nel 2000, in occasione del 32° Campionato Nazionale di tiro a segno che si tenne a Lecce.

Sono seguiti i saluti istituzionali del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, dell’assessore alla Polizia locale di Lecce Giancarlo Capoccia e del comandante Donato Zacheo, alla presenza del prefetto Natalino Domenico Manno e delle maggiori autorità civili e militari, nonché di molti comandanti e sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce.

Al termine il cerimoniale sono stati consegnati i riconoscimento agli agenti che si sono distinti in operazioni di servizio particolarmente meritevoli di nota nel 2024: il sindaco del Comune di Monteroni, Mariolina Pizzuto, ha consegnato un encomio al comandante della polizia locale di Monteroni, Patrick Alain Sorge; il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, all’agente Franco Nuccio del Comando della polizia locale di Tricase; il comandante della polizia locale di Lecce Donato Zacheo, agli ispettori sup. Sandra Tornese, Anna Mallardi, Vito Manfreda e all’ispettore capo Sabina Casaluce del Comando di Lecce e sempre Zacheo, in qualità di presidente di As.Com., un attestato di ringraziamento a Raffaele Paladini, già comandante della polizia locale di Squinzano e, in qualità di comandante della polizia locale di Lecce, al personale in quiescenza Luigia Doria e Maria Pia Benedetta Invidia, rispettivamente già commissario superiore e ispettore della polizia locale di Lecce.

Al termine della cerimonia, ha fatto seguito il corteo dei Gonfaloni delle Città di Lecce e della Provincia, del Plotone, dei Gonfaloni dei Comuni della Provincia e delle autorità civili e militari, lungo via Vittorio Emanuele II, per raggiungere Piazza Duomo dove, in cattedrale, l’arcivescovo, monsignor Michele Seccia, ha officiato la santa messa.