Oggi ricorre San Sebastiano, la Polizia Locale celebra il suo Santo Protettore

Il Corpo di Polizia Locale celebra il suo santo protettore. Nella mattinata di oggi si è svolta presso la Cattedrale una solenne celebrazione in onore di San sebastiano

La funzione religiosa è stato officiato da S.E. Mons. Michele Seccia e ha visto la partecipazione del Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta; del Sindaco Carlo Salvemini; dell’Assessore alla Polizia Locale, Sergio Signore; dei senatori della Repubblica, Roberto Marti e Dario Stefano, dei Sindaci e Comandanti dei Comuni della Provincia e di numerose autorità civili e militari.

Presenti anche un gruppo di volontari delle associazioni di Protezione Civile e una rappresentanza degli alunni delle quinte classi delle scuole primarie che hanno dato vita al consueto baby-plotone d’onore.

“Gli agenti della nostra Polizia Locale rappresentano presidi di legalità nelle strade della nostra città che sono posti soprattutto al servizio dei più deboli. Il compito, che sono chiamati ad assolvere in quanto pubblici ufficiali con disciplina e onore, comporta l’esercizio delle virtù della pazienza, della dedizione, del sacrificio. Virtù che caratterizzano il loro impegno quotidiano nel rapporto con la comunità”, ha affermato il primo cittadino del capoluogo.

“La Festa di San Sebastiano – ha dichiarato invece l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Sergio Signore – ci offre l’occasione ogni anno di ringraziare la nostra Polizia locale, che con il suo impegno garantisce quotidianamente nella nostra città sicurezza e rispetto delle regole. Donne e uomini che ogni giorno sulla strada si mettono al servizio della comunità per tutelare la tranquillità e limitare i fenomeni di prepotenza, mancato rispetto delle regole e del decoro urbano, a beneficio di tutti.

“La giornata di San Sebastiano è un’occasione per stilare una sorta di bilancio”, ha affermato il Comandante del Corpo Donato Zacheo nel suo discorso.

“Con una certa soddisfazione possiamo affermare di aver centrato gli obiettivi prioritari affidatici: lotta all’abusivismo commerciale e all’abbandono dei rifiuti.

Non abbiamo risparmiato impegno ed energie nel contrasto del commercio abusivo soprattutto lungo le strade del centro cittadino.

Le pattuglie hanno esercitato una sorveglianza assidua ed efficace che ha ottenuto ottimi risultati in termini di rispetto della legalità e di decoro.

Nel 2020 continueremo a dedicarci a qualificanti attività di polizia stradale sulle quali, negli ultimi anni, abbiamo investito molto anche con una specifica formazione del personale.

Ma non di minore importanza è il ventaglio dei controlli realizzati grazie al sodalizio, prezioso e consolidato, stretto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in materia di autotrasporto, bus di linea e a noleggio e ciclomotori, che da quest’anno si arricchisce di un servizio mirato al controllo delle emissioni nocive nell’aria con l’utilizzo di opacimetro e analizzatore.

All’attività ordinaria si affianca l’attività svolta nell’ambito di particolari progetti.

Ha preso il via nel 2019 il progetto voluto dal Ministero dell’Interno denominato Scuole Sicure. Entro la fine dell’anno scolastico saremo in grado di definire un profilo di rischio per ciascuna scuola sulla base delle criticità strutturali ed ambientali rilevate.

Un lavoro prezioso che, al netto dei risultati, sarà comunque fondamentale per accrescere la conoscenza del territorio e soprattutto per rafforzare l’alleanza con le istituzioni scolastiche.

Un’alleanza costruita negli anni attraverso i percorsi formativi di educazione stradale, che teniamo ormai con regolarità nelle quinte classi delle scuole primarie pubbliche e paritarie, per promuovere tra i giovanissimi la cultura della sicurezza stradale”.