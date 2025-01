L’Unione dei “Comuni Terra” di Leuca festeggia San Sebastiano, protettore della Polizia Locale

L’Unione dei Comuni Terra di Leuca, guidata da Gabriele Abaterusso, Sindaco di Patù e dal Presidente del Consiglio dell’Unione, Michele Giannuzzi, Consigliere del Comune di Specchia, ha deciso di dare un forte segnale di riconoscimento e valorizzazione alla Polizia Locale del Sud Salento. Per la prima volta, infatti, sarà organizzata una cerimonia ufficiale in onore di San Sebastiano, patrono del Corpo, coinvolgendo non solo i comuni membri dell’Unione, ma estendendo l’invito anche ad altre amministrazioni del territorio.

La celebrazione si svolgerà il 20 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso la Chiesa della Presentazione della Beata Vergine Maria, in via Umberto I a Specchia. La Santa Messa sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e concelebrata dall’ Arciprete di Specchia Don Antonio Riva, conferendo alla cerimonia un importante valore spirituale e comunitario.

La giornata rappresenterà un’occasione per riflettere sull’impegno e sul ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale nei territori del Sud Salento. Durante l’evento, le Autorità presenti avranno l’opportunità di prendere la parola per un breve saluto istituzionale, sottolineando il legame tra istituzioni e cittadinanza. Inoltre, la Polizia Locale illustrerà le attività svolte durante l’anno, evidenziando il lavoro costante al servizio della comunità.

“Questa celebrazione non è solo un momento di festa, ma un’occasione per ribadire il valore del servizio reso dalla Polizia Locale ai cittadini – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giannuzzi –. È un riconoscimento doveroso verso chi ogni giorno opera con dedizione per la sicurezza e il benessere del nostro territorio”.

L’evento si preannuncia come un importante appuntamento per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza territoriale, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni locali.