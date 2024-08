Porto Cesareo si prepara a celebrare Santa Cesarea, 5 giorni di festa tra fede e musica

Porto Cesareo si prepara a vivere cinque giorni all’insegna della tradizione e del divertimento. Dal 17 al 21 agosto, la località rivierasca ospiterà la festa in onore di Santa Cesarea, un appuntamento atteso da tutta la comunità.

Il programma della festa è fitto di appuntamenti, che soddisferanno i gusti di grandi e piccini. Si partirà con una serie di catechesi on the beach, un modo originale e coinvolgente per avvicinare i giovani alla fede. Sabato 18 agosto, gli appuntamenti sono in programma presso i lidi “Oasis” e “Le dune”.

Domenica 19 agosto, uno degli appuntamenti più attesi: la processione in mare della statua di Santa Cesarea. Alle 17:00, la statua verrà portata in mare, accompagnata dalle preghiere dei fedeli. A seguire, alle 19:30, si terrà la messa solenne in piazza Nazario Sauro.

I festeggiamenti si concluderanno in bellezza il 21 agosto. Alle 21:30, si terrà un concerto gratuito del celebre cantante italiano Raf. A seguire, uno spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Porto Cesareo.

Gli altri appuntamenti da non perdere saranno, lunedì 20 agosto, il concerto bandistico in piazza e per le vie del paese e martedì 21 agosto, l’esibizione dei Kalurya in piazza Sauro.