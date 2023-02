Si alza il sipario sul Festival di Sanremo, fino a sabato non si parlerà d’altro

È il giorno della prima serata del Festival di Sanremo. Manca solo qualche ora all’appuntamento, atteso quasi quanto una festa comandata, tanto che qualcuno sui social ha chiesto ironicamente la settimana di ferie come per ogni ricorrenza che si rispetti. Fino a sabato, le luci dei riflettori saranno puntate sul palco del Teatro Ariston, dove si alterneranno i cantanti, gli ospiti e i conduttori dell’edizione numero 73, firmata ancora da Amadeus che, inutile dirlo, ha avuto il merito di far (ri)appassionare gli italiani alla kermesse.

L’attesa è tanta, come le aspettative. Perché Sanremo è Sanremo, una “macchina” perfetta in grado di incollare allo schermo, fino a notte fonda, milioni di italiani, pronti a cercare la canzone preferita tra quelle in gara. In rete è diverso: già circolano i nomi dei possibili vincitori, così per togliersi subito il pensiero. Ma c’è ancora tempo per capire se ad alzare l’ambita statuetta saranno o no i super favoriti, godiamoci la prima serata della maratona che, visti gli ingredienti, si preannuncia indimenticabile.

La scaletta della prima serata

Ad aprire le danze sarà Anna Oxa, che già sta facendo discutere. Poi toccherà a Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

La prima serata parte con tre super favoriti: Mengoni, Ultimo ed Elodie.

Ospiti Mahmood e Blanco, vicitori della scorsa edizione E ancora i Pooh ed Elena Sofia Ricci che presenterà la nuova fiction “Fiori sopra l’inverno”. In collegamento dalla nave Salmo.

Polemiche, tormentoni, pettegolezzi rimangono i protagonisti indiscussi della kermesse tanto quanto quei brani che ascoltiamo con un pizzico di diffidenza, ma che poi non possiamo fare a meno di cantare. Meglio mettersi l’anima in pace, fino a sabato non si parlerà d’altro.