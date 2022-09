Galatina, Soleto e Cutrofiano insieme per la musica. Al via il Festival “I Concerti del Chiostro”

Comincia il 2 settembre il programma della XXII edizione del Festival “I Concerti del Chiostro”, la manifestazione musicale in 7 appuntamenti. Ad ospitare gli eventi saranno i comuni di Galatina, Soleto e Cutrofiano, con il Patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, in collaborazione con il Club Unesco. A dirigere il Festival è il M° Luigi Fracasso.

Il programma

A dare il via all’edizione 2022 sarà Tosca -Morabeza d’estate a Largo Osanna, Soleto, venerdì 2 settembre alle 2. Accanto a Tosca, Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce. La direzione musicale è di Joe Barbieri e la scena ideata da Alessandro Chiti, mentre la messa in scena è curata da Massimo Venturiello

Il 4 settembre è la volta dell’evento a Cutrofiano che ospiterà Alexian Group in collaborazione con Li Ucci Festival in Piazza Municipio alle ore 21. Il gruppo metterà in scena un percorso musicale e canoro nella lingua romanì dei Rom italiani di antico insediamento.

L’8 ed il 15 settembre, toccherà a Galatina, presso l’Ex Convento di Santa Chiara, ad ospitare gli eventi con con Rita Marcotulli – piano solo, composizioni originali e improvvisate con omaggio al cinema e ad autori popolari italiani, e la settimana seguente con il duo Pietro Doronzo al flauto e Francesco Monopoli al pianoforte con il concerto “Dall’Opera alla Danza”.

La musica si sposta a Soleto per il 20 settembre che, alle ore 21 al Giardino dell’Opera Pia, ospiterà lo spettacolo “Il resto della settimana” con Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano. Si torna a Galatina giovedì 29 settembre alle ore 21 presso il Teatro Cavallino Bianco con il grande violinista Salvatore Accardo che suonerà con il suo Quartettoformato da Laura Gorna al violino, Francesco Fiore alla viola e Cecilia Radic al violoncello.

Infine, a chiudere la manifestazione il 2 ottobre a Cutrofiano saranno i Pinturas Duo, con Roberto Ottaviano al sax e Nando di Modugno alla chitarra presso Scuderia Palazzo Filomarini alle ore 21.

Informazioni sull’ingresso

I concerti a pagamento sono: Rita Marcotulli euro 8,00 posto unico – Duo Doronzo e Monopoli euro 8,00 posto unico – Quartetto Accardo euro 10,00 con posto assegnato – Pinturas Duo euro 8,00 posto unico. I restanti tre sono ad accesso libero, fino ad esaurimento posti.

La prevendita è attiva nei prossimi giorni su www.diyticket.it.

Per info chiamare al 331 4591008 o contattare le pagine social de I Concerti del Chiostro.

www.iconcertidelchiostro.it