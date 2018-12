Quando la passione per i luoghi scorre veloce nelle vene, non può bastare l’ascolto di un racconto o un documentario in TV. Cuore e mente cercano altro e allora non resta che salire in sella alla propria bici e scoprire con occhi curiosi tutti gli angoli nascosti e le bellezze celate che appartengono all’anima prima ancora che ad un territorio.

È il denominatore comune per i soci de “IL CICLONE” Associazione FIAB Cicloattivi Maglie, che di questa passione si fanno portavoce per promuovere non solo la mobilità cittadina, ma anche e soprattutto, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, economico e naturale del territorio comunale e salentino.

Tante, infatti, le attività organizzate durante il corso dell’anno che portano i cicloattivi de “IL CICLONE” ad attraversare i centri storici e le stradine di campagna più belle del Salento.

Incontro con l’autore

Ed è una pedalata sulla strada della cultura con l’Associazione FIAB “IL CICLONE” che ci porterà alla scoperta del libro “Un demone in bicicletta. Tra le montagne di San Colombano”, di Pierluigi Pedretti, edito da Le Farfalle, che sarà presentato oggi, presso la Sala Convegni della Libreria Universal di Maglie.

Dall’alto di una bicicletta, lo sguardo sul mondo assume, indubbiamente, altri colori. Pur essendo, di fatto, la bicicletta una pratica entrata nella tradizione, la figura del ciclista è legata ad un immaginario di autodeterminazione e di libertà.

Pierluigi Pedretti, origini calabro-trentine, nella sua duplice veste di insegnante di filosofia al Liceo Classico Telesio di Cosenza e di ciclista, con il suo libro d’esordio si fa portavoce di questa passione per la bici, che va crescendo sempre più anche nel Salento.

Il respiro della natura

Diffondere ritmi sostenibili con le pedalate può aprire le porte ad una nuova vita per le comunità. Attraverso il libro di Pierluigi Pedretti, ripercorrendo le pagine affascinanti di “Un demone in bicicletta” si potrà incentivare quella “rivoluzione pacifica ed ecologica” che la cultura della bicicletta può realizzare.

Il tutto, con una nuova visione slow e una filosofia che avvicina il cittadino al territorio. Percorrere, infatti, in bicicletta i propri luoghi per scoprirli e riscoprirli, trasforma chilometri e chilometri sui pedali in una concezione nuova e più green della vita.

Appuntamento, dunque, a Maglie presso la Sala Convegni della Libreria Universal di Maglie, sabato 1° dicembre, ore 18.30.

Interverranno l’autore, Pierluigi Pedretti, il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, Anna Specchia, presidente FIAB Maglie – Il CICLONE e Tiziana Protopapa, giornalista Leccenews24.it

Ospite della serata, il Lions Club “Salento, Territorio e Ambiente” di Maglie