Fiammetta Perrone nominata presidente nazionale di Fidapa BPW Italy

La salentina Fiammetta Perrone è il nuovo Presidente Nazionale di Fidapa BPW Italy, l’associazione femminile composta in Italia da circa 10.000 Socie e che aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women), l’elezione nel corso dell’Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche che si è svolta il 2 ottobre scorso a Terrasini in provincia di Palermo.

Fiammetta Perrone, pedagogista e giudice onorario del Tribunale per i minori di Lecce, ha ricoperto numerose cariche in seno al sodalizio: è stata vice presidente Nazionale nel biennio 2019/2021, segretario nazionale nel biennio 2017/2019, presidente del Distretto Sud Est nel biennio 2015/2017, Segretario Distrettuale, presidente della Sezione di Lecce, responsabile nazionale della Commissione pari opportunità.

“Fiammetta Perrone, da sempre si è contraddistinta sul territorio provinciale e nazionale per l’impegno profuso in tutte le battaglie sociali e istituzionali in favore della salvaguardia dei diritti delle donne”, ha affermato Filomena D’Antini, consigliera di Parità della Provincia di Lecce.

“Da Presidente della sezione locale della Fidapa di Lecce – prosegue – da Presidente distrettuale e da Vice Presidente Nazionale della Fidapa ha sempre collaborato con le istituzioni senza trascurare mail il nostro territorio collaborando in particolar modo. con l’assessorato alle pari opportunità della Provincia di Lecce e con l’ufficio della consigliera di Parità.

La stessa Fidapa più volte ha indicato Fiammetta Perrone come rappresentate dell’associazione all’interno della Commissione pari opportunità della provincia dove il neo Presidente Nazionale ha svolto egregiamente il suo lavoro.

Un traguardo importante che oggi ci consente ancor più di ieri di portare avanti le nostre battaglie in difesa dell’universo femminile”.

(Immagine tratta dal profilo facebook di Fiammetta Perrone)