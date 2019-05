La fiera di San Nicola si apre sulle note dell’Esercito, a Maglie inaugura la Banda della Brigata Pinerolo

Maglie ospita l’Esercito italiano che intona musica militare e tradizione popolare. È la Banda della Brigata Pinerolo a inaugurare la Fiera di San Nicola, l’evento espositivo che porta migliaia di visitatori nel Salento. Ad accoglierli hanno trovato il primo cittadino Ernesto Toma del comune salentino ad accogliere la banda insieme al Generale di Brigata Giorgio Rainò, Comandante territoriale dell’Esercito in Puglia.

Ed è proprio per il periodo fieristico che il Comando Militare “Puglia” ha organizzato una serie di conferenze nelle scuole magliesi, con l’obiettivo di diffondere la cultura della difesa e far conoscere a i ragazzi le opportunità lavorative offerte dall’Esercito.

La visita alle scuole parte da i più piccoli. Accompagnati dall’Assessore Comunale Valeria Leone, i militari hanno incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria del plesso “De Giuseppe”, integrando le loro conoscenze di cittadinanza e costituzione con delle notizie sul ruolo svolto dall’Esercito in Patria e all’estero.

Subito dopo è stata la volta degli studenti dell’Istituto Tecnico Professionale “Lanoce”, dove i militari hanno fatto attività di orientamento. E insieme all’iniziativa del Cme, il dirigente scolastico Giovanni Casarano ha voluto celebrare la giornata dell’Europa 2019, con la consegna degli attestati agli alunni che avevano partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro in mobilità transnazionale.

Per gli altri ragazzi che non hanno avuto modo di partecipare, le domande si possono fare all’infopoint che è stato allestito in zona fiera per permettere soprattutto ai più giovani di conoscere da vicino l’Esercito.