‘Commare, che hai fatto in questo periodo muto?’, il ritorno alla vita nella filastrocca di Miriam Perrone

L’aria che si respira in queste ore è aria di vera e propria rinascita. Il coronavirus sembra un lontano e bruttissimo ricordo. A parlarne due anziane commari, davanti a una finestra che è la finestra del tempo o della vita se volete. Miriam Perrone anima queste nonne e sente le loro parole che risuonano nella testa e nell’anima. Loro ce l’hanna fatta, il virus non le ha scalfite e non ha intaccato la voglia di scambiarsi i pensieri. Ma un insegnamento questa pandemia l’ha lasciato, a beneficio dei giovani che hanno conosciuto fino ad ora solo il benessere. Nulla è dovuto, nulla è scontato. E per questo tutto va vissuto come un dono, come una bella conquista.

Ulia ti salutu,

uliua sacciu ce ha fattu intra stu periodu mmutu…

Aggiu trimpatu lu pane comu na fiata,

a bitere ci era sapuritu, cu le foie a caulata.

M’aggiu puru priparatu alla fuecu la pignata.

Lu tiempu passava, tra cucina, chiacchierinu e ‘ncinetto.

Vvardava l’orologi e bbera già ura ti liettu.

Mo dice ca sta malatia

chianu chianu sta passa,

alli giovani pensu

ca nu insegnamentu ni lu lassa.

Nu periodu ti rovina e iuo tutte le sire

pregu cu passa ‘mprima!

Traduzione

Volevo salutarti.

Volevo sapere che hai fatto in questo periodo di gran silenzio.

Ho impastato il pane come una volta. Devi vedere come era buono con le cicorie cucinate nella carne di maiale…

Ho cucinato anche i fagioli vicino al fuoco, nella pentola di creta (pignata), come una volta.

Il tempo trascorreva tra i preparativi di cucina,l’uncinetto e il chiaccherino,

e quando guardavo l’orologio era già ora di andare a letto.

Ora questo virus dicono stia passando,e lascerà un insegnamento a tutti i giovani..

Un periodo che possiamo definire di rovina, ma ogni sera prego affinché passi presto..