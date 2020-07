La cuceddhra e le ‘nserte, la dura giornata delle tabacchine nella filastrocca di Miriam Perrone

Torna l’appuntmento domenicale con la filastrocca in dialetto nord-salentino di Miriam Perrone. Oggi si parla delle nostre nonne e delle nostre bisnonne che sin da piccole, dedite al lavoro nei campi, infilvano le foglie di tabacco con la cuceddra per realizzare quante più ‘nserte possibile in una giornata di dura fatica.

I cunti, ovvero i racconti, si intrecciavano con la stanchezza in un tempo che sembrava immutabile per chi lo viveva e che adesso ci sembra lontano anni luce.

Quanta fatia m’e’ passata tra le manu

intra dru tiempu ca passava chianu chianu.

Sittata su nu pisulu ‘nfilava,tra nu cuntu e nu ticitu puntu e nu sacciu quante ‘nserte purtava a ‘cuntu.

‘Nserta dopu nserta, la sira calava su dra spaddra perta.

Già te caruseddra mama me ‘mparau cu busu la cuceddra, e me ticia ca na fimmina tante cose era sapire fare, cu bete beddra.

Dre manu ci le itivi sote,sulu quannu pregava,riuscia cu le tene ccote …

Traduzione

Quanto lavoro mi è passato tra le mani

in quel tempo che scorreva lento.

Seduta su uno sgabello infilavo le fogle di tabacco,

tra un racconto e un dito punto dal lungo ago

e ho perso il conto di quante ne ho insertate

fino a quando non arriva sera e tornavo a casa con il mal di schiena.

Sin da quando ero piccola mia madre mi insegnò ad usare l’ago

dicendomi che una donna doveva saper fare tante cose per essere bella.

Quelle mani dure che solo quando pregavi si chiudevano e si raccoglievano.