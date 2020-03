‘Simu fimmine, sia scangiate ca cunzate’, la filastrocca di Miriam Perrone per un 8 marzo tutti i giorni

Il fatto che l’8 marzo 2020 sia caduto in una domenica particolare, surreale come dicono tutti, una domenica in cui l’Italia sembra prendere veramente coscienza della pervasività del coronavirus, non significa che questa giornata abbia perso il suo valore simbolico. Nella sua filastrocca, Miriam Perrone ci ricorda chi sono le donne, cosa fanno, cosa vogliono. Da dove vengono e dove vogliono andare, accanto a quegli uomini che sanno rispettarle

La femmina cangia cu li tiempi,

ticia nonnama cu l’anima tra li tienti.

A bessere na fimmina forte,

fia mia, e ci la vita ti stae stritta nu sbattere le porte…

Settate e parlane,

e biti quante soluzioni la pace e la calma ti mannane…

T’ha sapire mintere lu tamantile

e lu ticitale quannu ncete qualche cosa ti cusire…

Sta forza ne le data Diu,

quannu n’è priparate a parturire.

Simu mamme, zie e caniate ……a fiate sule a fiate spusate…

simu fimmine sia scangiate ca cunzate

e te li masculi veri… sempre rispettate….

Traduzione

La donna cambia con i tempi

diceva mia nonna con l’anima tra i denti.

Deve essere una donna forte,

figlia mia, e se la vita ti sta stretta non sbattere le porte.

Siediti e parlane,

e vedrai quante soluzioni ti suggeriscono la pace interiore e la calma.

Devi indossare il grembiule

ed il ditale quando c’è qualcosa da cucire.

Questa forza ce l’ha data Dio

quando ci ha preparate al parto.

Siamo mamme,zie e cognate,

a volte sole a volte sposate.

Siamo donne sia con gli abiti da casa sia quando ci mettiamo eleganti

e rispettate sempre dagli uomini veri.