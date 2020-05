‘Canzone di una barca senza voce’, la filastrocca della domenica in dialetto di Miriam Perrone

Siamo tutti barche in mezzo al mare. E a volte anche senza voce, in balia del vento e delle onde. Ci siamo riscoperti tutti più deboli, la pandemia ha smascherato i limiti che pensavamo di non avere. Ma anche ‘il dopo’ non è facile. Ci scopriamo barche in mezzo al mare che non sanno più che direzione prendere. Le certezze che avevamo sembrano essersi perse, ci godiamo i momenti di serenità ma è come se vedessimo all’orizzonte nubi cariche di pioggia che non sappiamo se porteranno da noi il temporale o un vento amico allontanerà definitivamente. Torna la filastrocca della domenica di Miriam Perrone in dialetto nord-salentino e tocca corde ancora scoperte.

Suntu na barca a mmienzu mare

nu sacciu chiui ce strata aggiu piiare.

Nu giurnu lu mare du mpoggiu,

stae calmu e n’autru giurnu

mpaccisce e face tannu.

Pe osce me sta gotu

la calma ti lu ientu,

intantu mi sta difriscu di tuttu

lu tulore ca sentu.

Riflessi di luce,

lu tiempu alle spaddre

ca fuce e lu mare ca intra

le ricchie mi sta rusce..

Canzone ti na barca senza uce…

Traduzione

Sono una barca in mezzo al mare

e non so più che direzione prendere.

Il mare su cui mi sono adagiata un giorno è calmo

e l’altro impazzisce e fa danni.

Oggi mi sto godendo

la calma del vento,

e nel frattempo mi sto riposando

di tutto il dolore che avverto.

Riflessi di luce,

il tempo alle spalle che corre

il mare che mi sta ronzando nelle orecchie.

E’ questa la canzone di una barca senza voce!

(Foto di copertina: Aristide Mazzarella)