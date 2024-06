Bellezza e talento a Gallipoli per la finale di Miss Mondo

“Dopo 20 anni nel ruolo di responsabile marketing del concorso di bellezza e talento più famoso e importante del mondo credo che siamo arrivati ad un livello assoluto di eccellenza. Parole chiare quelle di Leonardo Lanzilao, esperto di marketing e promozione turistica, salentino doc, a Leccenews24 per rappresentare la finale di Miss Mondo, un evento che promuove Gallipoli a livello nazionale e internazionale.

Puntiamo sulla bellezza e sulla creatività, ma anche sulla professionalità di chi collabora all’organizzazione. Per noi è la sintesi di un anno di attività, per le ragazze, invece, è l’occasione della vita.

Con il patron Antonio Marzano offriamo al territorio un evento unico e irripetibile, ma non sempre siamo convinti che le istituzioni locali riescano a cogliere la portata di tale opportunità. La nostra terra negli ultimi anni ha investito su tante iniziative e programmi non sempre di grande qualità e di lunga prospettiva. Molte risorse sono state disperse in eventi di basso profilo che non solo non qualificano, ma non spingono il territorio a raffinare e promuovere la sua immagine.

Il successo straordinario di Miss Mondo è dovuto soprattutto alla forte presenza su web, tv, testate on-line, carta stampata e piattaforme social. Da tempo, infatti, grazie a nuove modalità di interazione, il concorso riesce ad intercettare una fetta di mercato molto più vasta, offrendo ampi spazi di visibilità ai partner dell’evento.

Oltre alle 100 concorrenti provenienti da tutta la nazione, la Crew di Miss Mondo Italia conta circa 80 specialisti del settore. Parliamo di influencer, fotografi, videomaker, DJ, coreografi,

make-up artist, hair stylist, service audio-video e assistenti miss che formano l’entourage di

professionalità che circonda il concorso di bellezza e talento.

“Miss Mondo insomma – conclude Lanzilao – è una vetrina, ma anche un laboratorio di idee e di talento, dove giovani donne si preparano, adeguatamente formate, per raccogliere le sfide più ambiziose della vita sul fronte dell’arte, del teatro, della televisione, del cinema, dello spettacolo e della moda. Esserci per noi è un dovere, oltre che una soddisfazione immensa.”