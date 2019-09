Mister Italia 2019, conquista la finale anche il modello di Nardò Gianni Ruvolo

Tra i tanti talenti che i salentini e le salentine vantano, la bellezza non manca di certo. A rappresentare il Salento alla finale nazionale di Mister Italia 2019 è stato il neretino Gianni Ruvolo. L’evento che ha avuto luogo a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, è una delle manifestazioni più importanti tra i concorsi di bellezza maschili.

Laureato in giurisprudenza, il bello nostrano lavora come istruttore di sala pesi a Galatone. Ed è dal 11 al 15 settembre che il giovane salentino ha preso parte alla fase finale del concorso organizzato da Dario Diviacchi. Dopo una lunga fase di selezione regionali, sono stati in 36 ad accedere alla finale per contendersi il titolo di più ‘bello d’Italia’.

Il concorso di bellezza nazionale, nato in Friuli nel 1983, è uno degli eventi più importanti del settore. Connesso ad altri contest mondiali come Mister Mondo e Mister Universo, è destinato a ragazzi di età compresa dai 16 ai 33 anni, sia italiani che residenti in Italia dal almeno un anno.

Oltre al titolo di più bello d’Italia, sono altre le fasce che vengono conferite nell’ambito del concorso nazionale. E il salentino Gianni Ruvolo si conquistato la fascia di Mr Divino durante l’evento trasmesso da La7 Gold e presentato da Denny Mendez, Miss Italia del 1996.

Ma gli interessi di Mr Divino non si fermano alla moda. Accanto alla passione che gli è valsa la fascia, anche il cinema: uscirà a dicembre 2019 il film Free del regista Fabrizio Maria Cortese a cui Gianni Ruvolo vanta la partecipazione. E non è l’unica pellicola a cui ha preso parte, visto che ha ottenuto una parte in Six underground, con la regia di Michael Bay, in uscita su Netflix.