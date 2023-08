A Porto Cesareo un milione di euro per valorizzare lo Scalo di Furno e il patrimonio archeologico

Un importante finanziamento dell’importo di 1 milione di euro per il suo sviluppo e valorizzazione di Porto Cesareo, grazie agli sforzi congiunti dell’Amministrazione Comunale e dell’Università del Salento.

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico sommerso e costiero dell’Area Marina Protetta, con particolare riguardo al recupero del sito archeologico di Scalo di Furno, è stato ammesso a finanziamento regionale nell’ambito dell’avviso pubblico “SMART-in per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” (POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 –Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale).

Il piano costituisce il I lotto funzionale (Gate 4 – Scalo di Furno) di un più ampio e ambizioso progetto per l’istituzione del Parco Sommerso e Costiero della località rivierasca, allo scopo di sperimentare l’incontro tra turismo e cultura in ambiente marino e porre il turismo sostenibile, esperienziale, lento, intelligente, al servizio del patrimonio.

“Grazie a questo finanziamento, saremo in grado di condurre ulteriori ricerche, scavi accurati e lavori di conservazione per preservare al meglio le testimonianze storiche presenti sul territorio inoltre creeremo spazi educativi e informativi che permetteranno a residenti e visitatori di immergersi nell’esperienza storica e culturale dell’area. Ringrazio tutte le persone coinvolte in questo sforzo collettivo, dalla professoressa Rita Auriemma dell’Università del Salento e all’architetto Francesco Baratti che ci hanno supportato nella realizzazione del progetto, l’ingegnere Antonio Pezzuto e tutti gli uffici della nostra amministrazione che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato”, ha dichiarato il Sindaco Silvia Tarantino.

L’obiettivo è quello di preservare, promuovere e rendere accessibile al pubblico l’importante patrimonio storico che giace sulla costa e sui fondali di Porto Cesareo e consentirà di intraprendere una serie di iniziative fondamentali per il recupero, la ricerca e la divulgazione delle testimonianze del passato che caratterizzano questa preziosa area.

Dello testo tenore di quello del primo cittadino, il commento di Marco Basile, consigliere con delega allo sviluppo economico e ai finanziamenti: “Il finanziamento ci permette di sanare una ferita legata all’abbandono e al degrado dello scavo archeologico Scalo di Furno. Un risultato che rappresenta un passo significativo verso la creazione di un’esperienza turistica arricchita e la promozione della nostra ricca eredità culturale: siamo ora in grado di intraprendere iniziative strategiche volte a valorizzare il patrimonio culturale e a creare un’offerta turistica autentica e attenta ai valori ambientali e culturali. Questo finanziamento non solo ci permette di creare un ambiente che stimoli il turismo sostenibile e permetta ai visitatori di immergersi nelle profonde radici storiche e culturali del nostro territorio ma ci aiuterà a conservare il nostro patrimonio e darà anche vita a nuove opportunità di crescita economica attraverso un piano di gestione dell’area archeologica che dovrà essere volano di sviluppo e creare posti di lavoro”.