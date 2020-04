80mila euro per la messa in sicurezza del Paisiello, la Regione finanzia il progetto

“Il Teatro Paisiello rappresenta uno dei luoghi d’arte e di cultura più importanti della nostra città, uno dei teatri più attivi di tutta la provincia. A seguito di una verifica sugli impianti abbiamo dovuto procedere a malincuore alla chiusura per garantirne la messa in sicurezza. Ci siamo subito messi al lavoro, redigendo un progetto che rendesse il Teatro nuovamente agibile e fruibile e abbiamo sottoposto lo stesso alla Regione Puglia che oggi lo finanzia completamente.

Pubblicheremo nei prossimi giorni il bando di gara per definire quale società effettuerà gli interventi previsti e poi, non appena questa grave emergenza sanitaria sarà rientrata, ci metteremo al lavoro per restituire al più presto questo gioiello a tutti i cittadini e agli operatori culturali”, con queste parole, Alessandro Delli Noci, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, commenta l’approvazione del finanziamento da parte della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Paisiello, per un ammontare di 80mila euro.

Nel teatro di Via Palmieri, lo scorso giugno, a seguito di una verifica sugli impianti e sui dispositivi antincendio effettuata ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi era emersa una situazione tale da comportarne la chiusura.

“La prossima stagione teatrale, che ci auguriamo possa partire già a settembre – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Fabiana Cicirillo – si arricchirà di un contenitore culturale di eccezionale importanza come il Teatro Paisiello, ritenuto una vera e propria bomboniera della città. Nel lavoro di programmazione della stagione, che è a buon punto, una buona parte è dedicata a degli spettacoli da realizzare proprio all’interno di questo importante contenitore cittadino. Di fatto, la programmazione è già pronta. Aspettiamo l’avvio e la fine dei lavori che, siamo certi, avverranno nel più breve tempo possibile, per poter partire con un cartellone teatrale all’altezza delle aspettative di Lecce”.