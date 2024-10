In arrivo a Veglie un finanziamento da 720mila euro per realizzare la mensa scolastica

Veglie ottiene un finanziamento da 720mila euro per la realizzazione della mensa scolastica.

Una somma che arriva dall’Unione Europea nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”– Next Generation.

La realizzazione di una mensa scolastica con un refettorio a disposizione degli alunni è la risposta concreta che consente con i fatti di venire incontro a tutte le famiglie e, in particolare, a quelle che in questi giorni hanno sollevato problematiche proprio per la mensa scolastica.

“Andremo a fornire un servizio di qualità, mirato, con pasti e pietanze calde per gli studenti. Un passo importante che ci consentirà – spiega il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo – di avere costi meno elevati del ticket finale, garantendo livelli alti e risparmio al contempo”.

“Abbiamo affrontato la problematica pensando ad una programmazione che guardasse al futuro e fosse incisiva – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Stefanizzi – non servivano soluzioni tampone e momentanee, ma definitive. Questo traguardo è frutto del lavoro di squadra dell’amministrazione e degli uffici preposti che, con il bando pubblicato a luglio, hanno lavorato sodo per tutto il mese di agosto, al raggiungimento dell’obiettivo”.