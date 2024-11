Weerg presenta il Vapor Smoothing: una nuova frontiera nella finitura della stampa 3D

Weerg, azienda di punta nel settore della stampa 3D e delle lavorazioni CNC, introduce sul mercato una tecnologia innovativa che eleva gli standard qualitativi della produzione additiva: il Vapor Smoothing. Una tecnica avanzata di finitura superficiale che rappresenta un salto di qualità per l’industria, garantendo superfici lisce, semi-lucide e prive di imperfezioni.

Cos’è il Vapor Smoothing?

Il Vapor Smoothing è un trattamento post-stampa che utilizza vapori di solventi per levigare e uniformare le superfici degli oggetti stampati in 3D. Questo processo innovativo elimina le imperfezioni visive tipiche della stampa additiva, offrendo un risultato finale eccellente dal punto di vista sia estetico che funzionale.

Come funziona?

La lavorazione avviene all’interno di una camera sigillata, dove un solvente viene riscaldato fino a trasformarsi in vapore. Il vapore condensato si deposita sul componente, ammorbidendo leggermente il materiale e sfruttando la tensione superficiale per uniformare la finitura.

I risultati? Superfici lisce, prive di porosità e con una maggiore impermeabilità, che mantengono al contempo i dettagli geometrici più fini senza scendere a compromessi sulla precisione.

I vantaggi del Vapor Smoothing

Con il Vapor Smoothing, Weerg porta la qualità superficiale dei componenti stampati in 3D a un livello superiore. I principali vantaggi includono:

Estetica migliorata .Superfici omogenee e semi-lucide che eliminano le imperfezioni visive.

.Superfici omogenee e semi-lucide che eliminano le imperfezioni visive. Impermeabilità aumentata .Il trattamento sigilla le porosità, migliorando la resistenza all’acqua.

.Il trattamento sigilla le porosità, migliorando la resistenza all’acqua. Precisione dei dettagli .Geometrie complesse e dettagli minuti rimangono intatti.

.Geometrie complesse e dettagli minuti rimangono intatti. Versatilità di materiali.Applicabile su materiali termoplastici come Nylon PA12 e PA12 Bianco, largamente utilizzati nella stampa 3D.

Settori di applicazione

Questa tecnologia innovativa trova applicazione in numerosi settori ad alta precisione, come l’aerospaziale, l’automotive e il medicale, dove la qualità della superficie e l’affidabilità delle prestazioni sono fondamentali. Inoltre, la possibilità di personalizzare le finiture, disponibili in colori come nero, bianco e altre tonalità, offre una flessibilità progettuale senza precedenti.

Una nuova era per la stampa 3D

Con il lancio del Vapor Smoothing, Weerg si conferma pioniere nel settore, combinando tecnologia avanzata, elevata qualità estetica e migliori prestazioni funzionali. Questa soluzione all’avanguardia risponde alle richieste di un mercato sempre più esigente, permettendo ai clienti di ottenere componenti dal design sofisticato e dalle caratteristiche meccaniche superiori.

