Un ulivo del Salento diventa simbolo di forza: il benessere si chiama Fisiodyn

L’ulivo è una fonte di benessere. I vecchi contadini che hanno curato la terra con amore lo ripetono da sempre, ma anche studi scientifici ne hanno lodato le tante proprietà salutari, a volte insolite o poco conosciute. Nelle foglie, ad esempio, considerate solitamente un prodotto di scarto è contenuto un biofenolo, che può essere un alleato valido e insostituibile per il corpo.

L’oleuropeina, questo il nome, è il cuore di Fisiodyn, un innovativo integratore alimentare per il metabolismo muscolo-scheletrico presentato nei giorni scorsi a Civitanova Marche. Ad illustrare le qualità di questo prodotto, unico sul mercato, è stato il professor Fiorenzo Mignini, presidente di IICRA (International Institute of clinical research and analysis), una start-up nata da uno spin-off dell’università di Camerino, che lo ha formulato e brevettato.

Benefici per l’uomo, ma anche per l’ambiente

«Il prodotto ha ottenuto ottimi risultati, migliorando la prevenzione dei sintomi che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. Può prevenire la riduzione muscolare e ossea. È una novità rilevante, insomma, per la sarcopenia ovvero la perdita di massa muscolare per cui, al momento, non sono disponibili farmaci. Ma è utile anche per l’osteoporosi perché permette di assumere 100 mg di oleuropeina che non sarebbe possibile ingerire solo con l’alimentazione» ha dichiarato il professor Mignini che presto pubblicherà la ricerca pre-clinica e clinica.

Fisiodyn che contiene il 70 % di oleuropein (si tratta di un “unicum” perché solitamente vengono usate concentrazioni inferiori) sarà distribuito in esclusiva da Kos Pharma, di Schio in provincia di Vicenza.

«Quando c’è stato il terremoto con un gruppo di vecchi amici abbiamo deciso di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto» ha spiegato Bruno Ceccon, delegatodi Kos Pharma «Volevamo ristrutturare qualcosa che potesse infondere coraggio nella popolazione locale, particolarmente colpita, così restaurato due opere di una chiesa di Arquata del Tronto. Durante uno dei viaggi ho incontrato il professor Mignini che mi ha parlato delle proprietà benefiche della pianta d’ulivo. Ci siamo appassionati alla ricerca, siamo convinti che e l’abbiamo sostenuto».

«Fisiodyn – ha aggiunto il dottore Ceccon – sta dimostrando vantaggi indiscutibili nell’assunzione. Nostra intenzione è commercializzare il prodotto anche all’estero, visti gli strepitosi risultati».

Kos Pharma ha scelto un ulivo del Salento per lanciare Fisiodyn. Il prodotto sarà distribuito nelle parafarmacie e nelle erboristerie (per info: 320/9470263). E sarà il primo di una lunga serie. IICra ha avviato studi anche sul versante dei farmaci orfani e delle malattie rare.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del prodotto anche l’assessore al Welfare del Comune di Civitanova Marche, Barbara Capponi che ha accolto con un plauso un progetto “che nasce dal territorio” e il Prof. Carlo Polidori, in rappresentanza dell’Università di Camerino: «L’università – ha dichiarato – crede tantissimo nelle sue Spin-Off, perché dimostrano come le idee di ricercatori e studenti si traducano in fatti concreti».