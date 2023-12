Fit Cisl Lecce, Conoci passa il testimone a Ligori

Soltanto i raggiunti limiti di età stabiliti dallo stringente regolamento della Cisl lo hanno portato a lasciare la guida della Fit di Lecce, la categoria degli addetti al mondo dei trasporti della confederazione sindacale di Viale della Libertà. Così nella mattinata di oggi, in un’ assemblea emozionata e partecipata, dopo dieci anni dalla sua elezione, Giovanni Conoci, volto noto del sindacalismo salentino, ha passato il testimone a Pierdonato Ligori, eletto all’ unanimità.

Al Presidio Territoriale che ha sancito il passaggio di consegne hanno preso parte il Segretario Generale Fit Puglia Franco Spinelli, la sua segreteria, il direttivo Fit di Lecce, la Segreteria Generale Cisl Lecce, Ada Chirizzi, il segretario organizzativo Cisl Lecce, Antonio Perrone e il Segretario Territoriale Cisl Lecce, Donato Congedo.

Pierdonato Ligori, di Cutrofiano, ha 48 anni. È laureato in economia aziendale e presta servizio presso la S.t.p di Terra d’Otranto di Lecce.

“Ringraziamo Giovanni Conoci per il prezioso e tenace lavoro svolto in questi anni per la Fit Cisl di Lecce – afferma il Segretario Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi – in un comparto strategico per la provincia di Lecce quale quello dei trasporti. Un settore decisivo per le ambizioni di crescita e di sviluppo del Salento. Diamo il benvenuto al nuovo Segretario Pierdonato Ligori e gli auguriamo di consolidare e potenziare l’articolata squadra della Fit di Lecce che presidia nove comparti strategici e si pone l’obiettivo di rappresentare e tutelare quanti operano in essi’.