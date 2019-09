Una fondazione per rafforzare lo sviluppo del capitale umano, nasce “Infinity Foundation”. Ieri la presentazione

Una fondazione, nata a Lecce quest’anno e finalizzata a rafforzare lo sviluppo del capitale umano attraverso la ricerca, l’istruzione e la formazione. È questa “Infinity foundation”, organizzazione inaugurata nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, presso il Comitato Arte e Spazio nel Principato di Monaco, in occasione della presentazione de “L’arche”, un appuntamento culturale di importanza rilevante, all’interno del quale è stata presentata la biografia “Itineraire d’un autur de B.D.”

La fondazione “Infinity Foundation” nasce nel 2019 per volontà dell’imprenditore Claudio Melotto che si occupa da sempre di divulgare, attraverso molteplici iniziative, i valori ispirati al rispetto del pianeta, di tutte le specie viventi e della sana e corretta alimentazione, senza sprechi. All’evento hanno preso parte Carla Miglietta, e Fabio Ingrosso, rispettivamente Vicepresidente e Segretario Generale di “Infinity Foundation”.

Al “taglio del nastro” del sodalizio salentino, avrebbe dovuto partecipare Sebastiano Leo, Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Puglia, ma non potendo intervenire ha inviato un sentito messaggio: «Impegni istituzionali mi hanno impedito di partecipare all’incontro organizzato nel Principato di Monaco per la presentazione della biografia di Yves Morele della nuova opera di Jean-Pierre Dirick, disegnatore e sceneggiatore che impegna la sua “arte” su tematiche che riguardano la qualità della vita e il benessere della persona. Dirick attraverso i fumetti trasferisce la sua visione ai ragazzi di tutto il mondo e non solo a loro. Ringrazio la Fondazione per il suo impegno. Siamo pronti a dialogare con lei su temi di interesse comune».

Altro obiettivo di “Infinity Foundation” è il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristica, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute, la cultura della prevenzione presso la Popolazione e la promozione dello sviluppo del capitale umano anche attraverso l’istruzione e la formazione. Tra le intenzioni anche quella di proporre un progetto di divulgazione nelle scuole.