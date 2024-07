La tecnologia nella sorveglianza delle aree protette: due giorni di formazione al Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento

Il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, partner del progetto Efficientn2k, ha organizzato due giornate di capacity building . L’evento, unico nel suo genere nel sud Italia, ha trattato il tema dell’uso delle tecnologie innovative per la sorveglianza e la gestione delle aree protette marine e costiere della rete Natura 2000.

Il progetto, intitolato “Strengthening institutional collaboration on surveillance and enforcement in coastal and marine Natura 2000 sites“, è finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Croazia 2021-2027. L’obiettivo principale è stato quello di formare i partecipanti sull’uso delle nuove tecnologie, con un focus particolare sul pilotaggio di droni. Questi dispositivi, acquisiti dall’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, sono equipaggiati con accessori per la fotogrammetria di precisione, il rilevamento dei principi di incendio e il monitoraggio del territorio.

Il programma delle giornate

Il primo giorno ha visto l’apertura delle attività con i saluti di benvenuto del Sindaco Salvatore Chiga e del Direttore Giuseppe Scordella, tra i relatori Alessandro Mariggiò, Direttore della Riserva Naturale Regionale “Litorale Tarantino Orientale” e Luciana Muscogiuri, Biologa Marina e Senior Project Manager presso l’AMP Porto Cesareo. La sessione del mattino ha incluso la presentazione di soluzioni innovative adottate per migliorare i sistemi di sorveglianza nelle aree naturali protette, seguita da una visita sul campo del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento.

Il secondo giorno è stato dedicato alla formazione pratica sull’uso dei droni, con sessioni sul campo e esercitazioni pratiche. Grazie al contributo del progetto, ben 9 brevetti sono stati acquisiti dal personale istituzionale preposto, dotando così i Vigili Urbani di Ugento e il personale del Comune di strumenti avanzati per il monitoraggio costante del territorio.



L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari enti croati, tra cui Matea Spika dell’Associazione SUNCE di Spalato, Dominik Mihaljević del Parco Nazionale Kornati, Laura Ključe della contea di Dubrovnik Neretva e Boris Gavrić della contea di Spalato Dalmazia, dimostrando l’importanza della collaborazione internazionale nel proteggere le aree naturali.

Il successo di queste giornate di formazione rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile e nella protezione delle aree marine e costiere, confermando l’impegno del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento e dei suoi partner nel promuovere l’uso di tecnologie innovative per la salvaguardia dell’ambiente.

Da oggi, la lotta agli incendi (e non solo) nel territorio del Parco si arricchisce di un nuovo e potente strumento con cui Vigili Urbani e personale del Comune di Ugento potranno operare in maniera puntuale.