‘Prevenzione Uguale per Tutti’, alle Cantelmo un forum dell’Associazione ‘Anna e Valter’

“Un evento importante, dove la prevenzione è fondamentale in ognuno di noi, ma ancor di più dobbiamo cercare di accrescerla attraverso strutture e personale medico e socio sanitario, per fare sì che si possa dare vita a un servizio migliore per ogni paziente, affinché ognuno sia supportato al meglio”, con queste parole Alfredo Fiorentino, Presidente dell’Associazione “Anna e Valter”, attiva sul territorio con iniziative a supporto dei bisognosi e della comunità, commenta l’evento che si svolgerà questo pomeriggio, con inizio alle ore 18.30, presso le Officine Cantelmo di Lecce, durante il quale andrà in scena un forum informativo sulla cura e la prevenzione per la donna e l’uomo, dal titolo “Prevenzione Uguale per Tutti“, manifestazione organizzata dal sodalizio, in collaborazione con Officine Cantelmo e Lilt Lecce.

Saranno tanti i medici che prenderanno parte al dibattito per rispondere a domande e dubbi, tra cui l’oncologo Giuseppe Serravezza, Caterina Accettura, Silvia Errico e Alice Benedetto che relazioneranno sulla prevenzione e sugli stili di vita.

Inoltre i partecipanti potranno assistere a due testimonianze quella di Pamela Errico e Manuela Giannone scrittrice e testimonial Lilt che sarà rappresentata dall’attrice Chiara Saurio, esperienze forti e coraggiose per lanciare il messaggio a tutti che la prevenzione è fondamentale.

Modererà l’incontro la giornalista Raffaella Meo.