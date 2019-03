Puglia da set. La serie tv di Canale 5 sceglie il Salento, si gira ‘I Fratelli Caputo’

Il Salento torna a fare da sfondo ad una serie tv targata, questa volta, Canale 5. Da lunedì 4 marzo, infatti, sono cominciate le riprese della fiction “I Fratelli Caputo”. Una storia in quattro puntate, diretta dal regista Alessio Inturri, che andrà in onda probabilmente nella prossima stagione televisiva.

Telecamere puntate su Nardò , quindi, che si trasformerà nel paese immaginario di Roccatella, ma anche su Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro. Sono queste, insieme ad Ostuni, le location che accompagneranno i due protagonisti: Nino Frassica e Cesare Bocci (l’amatissimo Mimì Augello di Montalbano). Il cast si completa con Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Riccardo De Rinaldis e i pugliesi Carmela Vincenti e Mimmo Mancini.

Bocche cucite, almeno per il momento, sulla trama della fiction prodotta dalla società “Ciao Ragazzi” di Claudia Mori con il supporto logistico di Apulia film Commission.

«Abbiamo sempre sostenuto tutte le produzioni cinematografiche che nel territorio hanno trovato e scoperto i luoghi ideali e la professionalità per realizzare i propri progetti filmici. Anche per le riprese di “I fratelli Caputo”, contribuiremo al sicuro successo della una nuova serie tv di Canale 5» ha commentato Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Si lavora a spron battuto, quindi. Le riprese, che dureranno 14 settimane, sono state divise in due blocchi: il primo, iniziato lunedì 4, terminerà a fine marzo, mentre il secondo è in programma in estate tra luglio e fine agosto, probabilmente per permettere a Frassica di girare la nuova stagione di Don Matteo.

«Nardò ha ormai un’ottima reputazione come location ideale per molte produzioni cinematografiche – ha sottolineato con orgolio il primo cittadino, Pippi Mellone che ha pubblicato sui social uno scatto insieme a Mimì Augello.



«Anche la storia dei fratelli Caputo si adatta perfettamente alla nostra città e al suo versatile territorio. Ci siamo messi subito a disposizione della produzione, perché siamo convinti sia un’altra occasione magnifica per la città. Un film quasi interamente girato a Nardò e in onda su Canale 5 è una vetrina» ha concluso.