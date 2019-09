Bisnonni a cinquant’anni, Salvatore e Maddalena vicini al record grazie a Santiago

Se non è un record da scrivere nel guinness dei primati poco ci manca. Salvatore Negro e la moglie Maddalena Elia, che hanno superato da poco i 50anni, sono diventati da poco bisnonni. Già, avete letto bene: bisnonni!

La gioia per la famiglia di Frigole, borgo marinaro alle porte di Lecce, è arrivata il 9 settembre ed ha il nome di Santiago. Il piccolino è figlio della nipote di Salvatore, la giovanissima Gaia che, a 17 anni non ancora compiuti, è da pochi giorni una bellissima mamma.

Gaia, così, ha reso nonno il suo papà, Cosimo, dell’età di 34 anni, figlio di Salvatore e Maddalena.

Una notizia bellissima, insomma, che ha reso felice non soltanto i nonni, ma anche l’intera marina leccese che in tempi difficili per le nuove nascite festeggia una famiglia che accoglie la vita in giovanissima età in tutte le sue generazioni.

‘Siamo contenti e un po’ preoccupati al tempo stesso ‘ – ci dice Salvatore, che nella vita si occupa di allevare i cavalli da corsa e di gestire un maneggio – perché una nuova vita è la cosa più bella che possa esserci, ma è chiaro che i tempi non sono più quelli di una volta e i pensieri sono tanti. Ma è inutile nascondere che l’arrivo di Santiago ci dà tanta gioia’.