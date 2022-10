Frigole, da 7 giorni cittadini senza acqua. E monta la protesta: ‘Non ci hanno inviato nemmeno le autobotti’

A Frigole è emergenza acqua potabile. E monta la protesta dei cittadini che vivono nella marina di Lecce. Da sette giorni si vive una situazione di autentico disagio.Un disagio provocato dall’emergenza idrica dovuta alla rottura di una condotta che ormai ha più di 70 anni. I residenti lamentano l’assenza dell’attivazione di un piano di emergenza della Protezione Civile del Comune di Lecce per l’approvvigionamento idropotabile ritenendo grave la mancanza di un servizio sostitutivo di autobotti.

“Sono tante le domande che attendono risposte da parte di coloro che hanno la responsabilità di tale servizio – afferma in una nota Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento – e ci si chiede se il gestore sia in possesso di un piano di emergenza, comprendente il piano d’allarme ed il piano di intervento per l’approvvigionamento idrico potabile. Dopo l’individuazione del guasto cosa è stato fatto? L’addetto alla manutenzione della rete idrica ha informato l’Assessore competente e il Presidente del Consorzio in merito all’emergenza per l’attivazione delle rispettive procedure? Ma soprattutto, e concludiamo, cosa devono attendersi i cittadini coinvolti rispetto alla tempistica del ripristino della fornitura di acqua potabile?’.

Proprio questo, infatti, sembra essere il problema. Quello dei tempi di risoluzione di un probelma con il quale i cittadini di Frigole non possono convivere a lungo.