Busta paga leggera alla Asl di Lecce: Funzione Pubblica Cgil denuncia ritardi ingiustificati

Ancora nessuna traccia degli straordinari per la somministrazione dei vaccini anti-Covid e del conguaglio per le performance 2022. È questa la denuncia lanciata dalla Funzione Pubblica Cgil di Lecce, che ha sollecitato la Asl locale a provvedere al pagamento delle somme spettanti ai propri dipendenti.

Oltre 200 lavoratori in attesa

Più di 200 tra infermieri, operatori sociosanitari e amministrativi attendono da ben due anni e mezzo il pagamento degli straordinari effettuati durante la fase vaccinale anti-Covid, che si è concentrata tra luglio e dicembre 2021. Si tratta di cifre che oscillano tra i 20 euro l’ora per il personale sanitario e gli 8-10 euro per quello amministrativo.

Ritardi anche per il conguaglio 2022

Non solo gli straordinari, ma anche il conguaglio per le performance 2022 non è ancora stato erogato. La causa di questo ritardo, secondo il sindacato, sarebbe il processo di dematerializzazione della scheda di valutazione individuale, che non è stato completato correttamente da parte delle unità operative complesse.

La Fp Cgil chiede interventi immediati

La Funzione Pubblica Cgil ha chiesto alla Direzione generale ed alla Direzione amministrativa della Asl di accelerare l’iter per il pagamento delle somme spettanti ai lavoratori. “Abbiamo anche chiesto un acconto sul premio 2023”, spiega il segretario della Fp Cgil Lecce Floriano Polimeno. “Agli occhi dei dipendenti, questo ritardo nel riconoscimento dello straordinario non fa altro che instillare sfiducia nei confronti dell’azienda. La Asl dovrà comunque pagare queste somme ai lavoratori. Potrebbe dunque anticipare il pagamento, senza attendere ancora le deliberazioni regionali”.

Una situazione inaccettabile

La situazione è inaccettabile per i lavoratori, che si sentono demotivati e non riconosciuti per il loro impegno durante la pandemia. La Fp Cgil chiede alla Asl di Lecce di intervenire con urgenza per risolvere il problema e di ripristinare un clima di fiducia e collaborazione con i propri dipendenti.