G.M.T. Sud Leverano, cuore green e attenzione estetica per la sostenibilità ambientale. Il futuro? È già qui

Si è tenuto nei giorni scorsi, organizzato da G.M.T. Sud Leverano, un incontro di informazione e approfondimento su “Reddito Enegetico e Garanzia Giovani”. Presenti il consigliere regionale Antonio Trevisi, l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo e il responsabile del ufficio studi di ANIMA – Confindustria, Paolo Galloso.

Un primo appuntamento che dopo Leverano toccherà altri Comuni del Salento. L’obiettivo? Informare il territorio, con stringenti attività di sensibilizzazione, sui temi più urgenti quali ambiente, sostenibilità, programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione del consumo energetico.

L’estetica della sostenibilità

La vocazione sostenibile dei progetti di efficientamento energetico di G.M.T. Sud si coniuga con una nuova vision strutturata intorno ad un’estetica attenta.

Sostenibilità e comunicazione estetica strutturano il linguaggio di un’azienda leader sul territorio che promuove una green policy senza trascurare l’impatto visivo delle soluzioni, puntando ad esempio sull’integrazione della vegetazione.

Una sfida globale, quella dell’armonia dell’ambiente sostenibile che la G.M.T. Sud di Leverano declina su scala locale.

Con un obiettivo strategico: coniugare competenze e conoscenze promuovendo e sostenendo una formazione imprescindibile per diffondere una cultura fatta di studio, metodo e progettazione sostenibile.

Reddito energetico e politiche attive per il lavoro

A Leverano, durante l’incontro informativo, si è parlato di sostenibilità ambientale e di territorio. Focus dell’appuntamento, il “Reddito energetico”, ovvero la legge che ha istituito il reddito energetico regionale a firma del consigliere regionale Antonio Trevisi e “Garanzia Giovani” il programma per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Il “Reddito energetico” ha parlato lo stesso consigliere Trevisi sottolineando l’importanza di questa misura che prevede la concessione di contributi da parte della Regione per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici a servizio delle utenze domestiche. Una parte del contributo potrà anche essere utilizzato per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. È, inoltre, prevista la possibilità per i condomini di accedere a contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici o microeolici e di sistemi di accumulo a servizio delle utenze condominiali. Per il 2020 saranno finanziati in Puglia 1000 impianti, previsti anche per le annualità successive.

Di Politiche attive per il lavoro e di Garanzia Giovani ha parlato l’assessore regionale Sebastiano Leo sottolineando l’importanza di incontri informativi come l’appuntamento organizzato da G.M.T. Sud a Leverano proprio per creare un dialogo sul territorio. Informare le aziende e formare i giovani appare essenziale per accrescere l’interesse e la sensibilizzazione intorno ad argomenti di fondamentale importanza per il futuro dell’ambiente e di tutto un territorio.

G.M.T. Sud e G.M.T. Spa

G.M.T. Sud Leverano è una consociata di G.M.T. Spa di Padova.

La società G.M.T. S.p.A. di Padova, certificata UNI CEI 11352 e accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas, è stata premiata per lo sviluppo di un algoritmo finalizzato al risparmio di acqua in agricoltura e propedeutico alla creazione dei certificati blu.

L’azienda, costituita da tecnici giovani e con una spiccata propensione verso la Ricerca e Sviluppo, si colloca nel campo dell’efficienza energetica e della Digital Energy. Efficienza energetica e green economy è il binomio intorno a cui ruotano studi dettagliati per progetti a firma G.M.T. S.p.A. legati al risparmio di energia primaria e alla riduzione di emissioni di CO2.

L’appuntamento informativo si è tenuto presso lo stabilimento di Savina Orazio a Leverano.