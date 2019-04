Gabriele Letizia conquista Cinecittà world, il fotografo ufficiale di Stelle di fuoco è salentino

Il caso a quanto pare aiuta i più bravi. Ed è quello che è successo al fotoamatore Gabriele Letizia che quest’anno sarà il fotografo ufficiale di Stelle di Fuoco, la seconda edizione dell’evento ospitato da Cinecittà World, una sfida a colpi di fuochi di artificio per il titolo di campione italiano. E il Salento esporta ancora una volta eccellenze.

Una gara all’ultimo fuoco

Dopo la prima edizione dello scorso anno, il Campionato italiano di fuochi di artificio si svolgerà in 6 giornate che vedranno la competizione di 6 concorrenti di 6 comuni diversi per una sfida all’ultimo fuoco. Sarà uno scontro di coreografia pirotecniche a tempo di musica, al ritmo di due spettacoli per notte per un totale di sei serate, dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio. I concorrenti dipingeranno imponenti coreografie pirotecniche per conquistarsi il titolo di campione. E qualcuno dovrà documentare la magia di queste notti.

Da fotoamatore a fotografo ufficiale, Gabriele Letizia conquista la Direzione del parco

Il Salento esporta eccellenze e a quanto pare anche a Roma se ne sono accorti. Tutto inizia l’anno scorso, quando Gabriele era in vacanza con la famiglia dalle parti del parco che quest’anno gli darà lavoro. Da buon fotoamatore decide di fare qualche scatto e di postarlo su Facebook. Ad essere decisivo è il tag alla pagina ufficiale di Cinecittà world che gli fa guadagnare un’attenzione inaspettata. È la Direzione che lo contatta direttamente e gli propone di essere il fotografo ufficiale della seconda edizione del campionato pirotecnico.