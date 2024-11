Una lezione speciale, a Galatone sale in cattedra il cane Mita

Chi l’avrebbe mai detto che una lezione di educazione civica potesse essere così emozionante? Il 5 e 6 novembre scorsi, gli alunni di quarta elementare dell’I.C. Polo 1 di Galatone hanno incontrato una professoressa davvero speciale: Mita, una cagnolina salvata da un pozzo e oggi simbolo della lotta al randagismo.

La storia di Mita

La sua storia è un appello alla compassione. Abbandonata in un pozzo buio e freddo, Mita è stata miracolosamente salvata grazie alla solidarietà di alcuni cittadini. Oggi, grazie alle cure e all’amore di una nuova famiglia, è una cagnolina felice e gioiosa. Ma la sua storia non è finita qui. Mita è diventata la protagonista di un progetto ambizioso: sensibilizzare i più piccoli all’importanza di rispettare e proteggere gli animali.

Una lezione indimenticabile

Insieme a Mita, in classe sono arrivati l’assessore Pina Antico, il comandante della Polizia Locale Cosimo Modoni e altri esperti. Hanno raccontato ai bambini come funziona il servizio di protezione degli animali, cosa fare se si trova un cane per strada e soprattutto quanto sia importante adottare un animale da rifugio.

I bambini protagonisti del cambiamento

I piccoli studenti sono rimasti incantati dalla storia di Mita e hanno posto tantissime domande ai relatori. Hanno scoperto che anche loro possono fare la differenza, diffondendo il messaggio dell’amore per gli animali e incoraggiando le proprie famiglie ad adottare un cane o un gatto.

Come aiutare Mita e gli altri amici a quattro zampe

Per dare una casa a tutti i cani che aspettano in canile, è stata creata una pagina Facebook dedicata. Qui potrai conoscere le loro storie, vedere le loro foto e scegliere il tuo nuovo migliore amico.

Un appello alla comunità

L’assessore Antico ha lanciato un appello a tutta la comunità di Galatone: “Adottare un animale significa donare e ricevere amore incondizionato. Aiutiamo insieme a trovare una casa a tutti i cani che aspettano una famiglia”.

Cosa puoi fare tu

– Adotta un animale: scegli di dare una seconda chance a un cane o a un gatto;

– Divulga il messaggio: parla con i tuoi amici e familiari dell’importanza di adottare e non acquistare animali;

– Segui la pagina Facebook: tieniti aggiornato sulle iniziative e sulle storie dei cani in cerca di casa;

– Sostieni le associazioni: donazioni, volontariato e diffusione della parola sono fondamentali per aiutare gli animali bisognosi.