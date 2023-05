Scenic Eclipse II, la nave da crociera più lussuosa al mondo al porto di Gallipoli

A guardarla silenziosa e imponente nel porto di Gallipoli si intuisce subito di essere davanti ad un gioiello del mare. Un gioiello prezioso, visto che la Scenic Eclipse II che si è fermata nella Città Bella, con i suoi 210 passeggeri e 168 unità di equipaggio, è considerata dalla “Cruise Critics” la nave da crociera più lussuosa al mondo.

Proveniente da Kotor (Montenegro), la nave mollerà gli ormeggi alle 16.00, dopo aver salutato la perla dello Ionio con il tradizionale fischio della tromba, direzione Sicilia.

Scenic Eclipse II, lusso in mare

Lunga 168 metri e larga poco più di 21, il super-yacht di lusso sei stelle, dal design ultramoderno, conta 114 cabine che spaziano dai 46 ai 50 metri quadrati, tutte dotate di doppie vasche idromassaggio, docce nebulizzate vitalizzanti per la cromoterapia, balcone e maggiordomo privato. Insomma, ha tutto il lusso, con la L maiuscola, per regalare ai suoi passeggeri una esperienza indimenticabile.

La nave da crociera Scenic Eclipse II presenta uno scafo rinforzato per il ghiaccio, un eliporto, un mini-sottomarino. La Marina Platform, situata a poppa, viene utilizzata per il lancio di attrezzature per sport acquatici dei passeggeri come kayak, attività di snorkeling e immersioni subacquee. I servizi di bordo includono nove ristoranti con chef di alto livello, quattro bar e lounge, un teatro, due piscine, una piscina riscaldata, una spa e una palestra.

Ad incontrare il Comandante sono stati il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva e la consigliera Titti Cataldi.

«Non abbiamo bisogno di sottolineare quanto questo arrivo sia importante, per quello che rappresenta e per i suoi passeggeri» ha commentato il primo cittadino ricordando questa giornata “storica” per Gallipoli, frutto, ha detto, del lavoro di una grande squadra.

«Alcuni passeggeri hanno visitato Lecce, altri sono rimasti a Gallipoli. Tuttavia, coloro i quali avevano scelto di spostarsi, al ritorno hanno comunque optato per una visita nel nostro centro storico – ha dichiarato la consigliera Titti Cataldi con delega al Sistema Crocieristico – Questo vuol dire che tutti i passeggeri hanno avuto modo di vedere le bellezze della nostra città e anche lo stesso comandante si è dimostrato entusiasta di Gallipoli. Continua così il nostro lavoro, orgogliosi di questo risultato».