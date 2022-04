A Taviano si è insediato Luigi Fioravante Rainò, nuovo garante del Comune per le persone disabili

È stato presentato ufficialmente alla città di Taviano, nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 13 aprile, il nuovo Garante dei Diritti delle persone diversamente abili, nella persona di Luigi Fioravante Rainò. Dottore commercialista e revisore contabile, 59 anni di cui gran parte dei quali, spesi in un impegno nel volontariato e nell’ associazionismo cattolico, Rainò succede a Francesco Verardi, attualmente eletto presidente della Commissione Pari Opportunità.

È una figura, quella del Garante delle persone disabili, di cui il comune del Sud Salento, con l’ Amministrazione Tanisi e per l’impegno dell’Assessore ai servizi sociali Serena Stefanelli, è stato uno dei primi comuni salentini a dotarsi, approvandone il regolamento già nel 2018 e ospitando il garante regionale dei disabili, il compianto Pino Tulipani, che già allora ebbe espressioni di gratitudine e di compiacimento, lodando il governo cittadino per la sensibilità e gli straordinari risultati che rendeva possibili nella Città dei Fiori in campo sociale, soprattutto per i temi attinenti il mondo della disabilità, tanto da farla diventare un comune virtuoso e un modello da seguire anche da altri comuni.

“Con timore e profondo senso di responsabilità ho accettato questo incarico col quale ha voluto onorarmi l’amministrazione Tanisi, alla quale esprimo la mia gratitudine” sono state le prime parole del neo garante, che ha aggiunto: “il mondo della disabilità è assai vasto e variegato e ci si deve accostare con umiltà, infinita tenerezza e delicatezza, oltreché con ferma determinazione per affrontare e, si spera, risolvere le diverse necessità che dovessero essere portate all’attenzione dell’ufficio affidatomi. Col proposito di profondere il mio impegno senz’affatto lesinarlo, con disponibilità e con l’umiltà e la sensibilità maturate nel tempo e forgiate da copiosi anni di esperienza, confido nella collaborazione di quanti vorranno rendersi disponibili”.

“All’amico Luigi Fioravante Rainò, nuovo garante per i diritti delle persone diversamente abili, gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità cittadina”, ha invece affermato il primo cittadino Giuseppe Tanisi. “Conoscendo la sua particolare sensibilità, siamo certi che sarà di prezioso aiuto nell’ attività di ascolto e nella ricerca di soluzioni utili a migliorare le condizioni di vita e di accessibilità di tanti nostri concittadini, nonché di tutela e promozione dei loro diritti; attività finora egregiamente svolta da Francesco Verardi che ringraziamo per il suo impegno e la sua collaborazione che ancora continua nella sua nuova veste di presidente della Commissione Pari Opportunità; due amici di comprovata sensibilità e competenza con i quali abbiamo la gioia di collaborare a garanzia di un benessere sociale e di maggiori condizioni di civiltà della nostra Taviano”.