Un gatto… ruba la scena a Baschirotto. È lui la nuova mascotte del Lecce

Al Via del Mare non poteva mancare una mascotte vera. E infatti il gatto che si aggira con aria sorniona nella sala stampa ha tutti i crismi della mascotte giallorossa. Siamo certi che ‘Big Pantaleo‘, l’asso del calciomercato di Vernole, se scorgesse in lui un minimo di talento calcistico, non esiterebbe un solo istante a tesserarlo e schierarlo immediatamente sul rettangolo verde di gioco, per farlo crescere e realizzare una plusvalenza. Al momento la mascotte si limita a entrare in sala stampa prima delle conferenze e a farsi coccolare a turno dai giornalisti.

Da un po’ di tempo a questa parte, lo stadio di ‘Via del Mare’ di Lecce ha un nuovo ospite; si tratta di un gatto che ha trovato dimora all’interno dell’impianto nel quale i giallorossi si allenano e disputano le partite.

Si è fatto conoscere alla stampa nei minuti che hanno preceduto l’incontro con gli operatori della comunicazione nel quale il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Responsabile dell’AreaTecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, hanno fatto il resoconto di questa prima parte di stagione e si è ripresentato in sala stampa negli attimi che hanno preceduto l’intervista a Federico Baschirotto. In quei frangenti oltre agli apprezzamenti per il difensore con il fisico da corazziere è stato proprio lui a rubare la scena. Non sono certo mancati complimenti e carezze al suo indirizzo.

Pelo grigio lucido e musetto di colore bianco, appare curato, nutrito e in ottima forma, facendo capire che certamente lo staff della società se ne prenda ottima cura.

Per il momento, ripetiamo, si limita ad alternarsi tra la mix zone e la sala stampa, ma chissà che un domani non abbia accesso agli spogliatoi e al terreno di gioco… naturalmente con indosso una casacca giallorossa