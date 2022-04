Gazze salvate dai Vigili del Fuoco. Erano rimaste incollate su mattonelle cosparse di colla per topi

Un intervento straordinario quello realizzato ieri pomeriggio dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce che hanno salvato due animali, due gazze per la precisione, dalla crudeltà dell’uomo. Quando i Caschi Rossi sono intervenuti, su chiamata, nel Comune di Surbo in via Casalabate hanno trovato dinanzi ai loro occhi una scena macabra.

Due gazze erano rimaste incollate su due mattonelle che precedentemente erano state ricoperte di colla per topi. I poveri animali si dibattevano e non riuscivano più a staccarsi dalle piastrelle; sembrava tutto perso ed erano destinate ad una morte crudele. I Vigili del Fuoco, allora, hanno prima recuperato le due mattonelle e sono ritornati alla base del Comando Provinciale di Viale Grassi dove hanno provveduto al difficile distacco dei volatili dalla superficia. Subito dopo le gazze sono state trasportate presso il Museo di Calimera e consegnate al personale specializzato che le sta ancora curando.