Un geco in casa, simbolo di amicizia e fortuna

Potete risparmiare su insetticidi e repellenti, se avete un geco nei dintorni siete fortunati. Zanzare e blatte sono il loro pasto preferito e se non riescono a tenersi alla larga finiscono inevitabilmente tra le fauci della lucertola. In realtà, a dispetto degli animaletti di cui si nutre, il geco è un animale pulito, non frequenta le fogne o le pozzanghere, ama gli ambienti secchi e i muri caldi e lo si può vedere tanto d’inverno quanto d’estate.

Parliamo di quelle lucertole che in dialetto vengono chiamate fracetane, perché a molti generano un senso di repulsione, ma che piacciono a tanti così da divenire un simbolo del Salento, strettamente legato alla tradizione popolare.

I gechi non si vedono solo nelle case di campagna o nelle vecchie masserie, ma anche in città, per le scale, sui davanzali delle finestre, sulle pareti. Nessun problema, anzi si tratta di una casa fortunata, perché secondo la cultura popolare il geco portafortuna, quindi va accolto e coccolato come uno di famiglia.