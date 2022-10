Gelati gratis per le famiglie in difficoltà, giovedì la consegna nelle sede del Pronto Soccorso dei Poveri

Il calendario non lo prevede…ma il Pronto Soccorso dei Poveri sì. Perciò giovedì 13 ottobre 2022 è stata eletta all’unanimità giornata leccese del gelato gratis…

Domani dalle 12.00 in poi e fino ad esaurimento donazione, grazie alla generosità dell’azienda salentina Gelati Royal, ne saranno distribuiti 1.000!!!

L’obiettivo è quello di donare un sorriso ai bambini delle famiglie che ne hanno più bisogno e che spesso sono costrette a non mettere nel carrello della spesa un dolce pensiero per i propri figli.

Chi vuole può recarsi nella sede del pronto Soccorso dei Poveri, Zona 167 A di Lecce, via Machiavelli 1, per ritirare il cadeau da far gustare ai propri bambini al rientro dalla scuola.

Oltre 40 cartoni saranno donati alle famiglie, grazie al buon cuore dei manager della nota azienda di gelati di Monteroni di Lecce. ‘Vi aspettiamo!’, è l’invito di Tommaso Prima, presidente dell’Associazione.

Per informazioni chiamare al 346.9537000.