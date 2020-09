‘Tutto su mia Madre’: su Rai 3 la storia di una mamma salentina che ha detto no ai pregiudizi

Ogni madre ha una storia da raccontare. E ogni figlia o figlio ne ha una tutta sua per raccontare il rapporto, unico ed esclusivo, ma a volte anche lacerante e difficile, con la propria madre.

Gianfranca Saracino su Rai 3

Questa sera, ospiti della trasmissione ‘Tutto su mia Madre’, in onda su Rai 3 dalle ore 20.20 ci sarà Gianfranca e le sue due figlie.

Gianfranca Saracino è una donna minuta ma energica che racconterà la sua esperienza di mamma di due figlie, ognuna con la propria vita. Vita fatta di scelte che non per forza devono rientrare nella stereotipizzazione che spesso tende ad imporsi come una scure per negare la libertà anche nelle scelte che riguardano gli aspetti più intimi e personali di ognuno di noi.

Gianfranca Saracino porterà in tv la sua storia e quella della sua famiglia che ha saputo prendere le distanze dai sentimenti tristi e oscuri per affrontare con serenità, leggerezza e amore la libera scelta di una delle sue ragazze di vivere la propria omosessualità.

Gianfranca racconterà la sua esperienza di madre che ha scelto di stare accanto alle proprie figlie, qualsiasi scelta esse abbiano deciso di compiere. Insieme a Giacinto, il marito, sempre sullo sfondo ma più che mai presente.

Forse non sarà stato sempre facile per Gianfranca. E forse non lo sarà stato nemmeno per le sue figlie. Oppure, sì. Ma lo scopriremo questa sera durante la trasmissione di Rai 3.

Con il garbo e la gentilezza che la contraddistingue, Gianfranca sarà la testimone di una scelta che può sembrare coraggiosa e invece è soltanto naturale: quella di amare un figlio. Sempre e comunque.

E poi ci saranno loro, Cristina e Sandra, le figlie di Gianfranca a raccontare la loro esperienza di figlie e il rapporto con questa madre veramente speciale.

Agedo Lecce

Presidente della sezione di Agedo Lecce, Gianfranca Saracino e la sua associazione offrono solidarietà e aiuto nelle situazioni di disagio e di sofferenza causate dal rifiuto e dalla discriminazione delle persone omosessuali, all’interno e fuori dalle famiglie.

Già, perchè Gianfranca e Giacinto dopo aver affrontato la loro storia hanno messo a disposizione di tutti le proprie esperienze, impegnandosi in progetti contro l’omofobia.

Dal 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per fermare il delirante circolo vizioso nelle cui maglie ancora troppi giovani e troppe famiglie restano imbrigliati e per distanziarsi socialmente e in maniera definitiva da pregiudizi pericolosi.