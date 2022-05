Il giardino dei semplici diventa ‘parco delle sculture’. L’inaugurazione alla presenza del Vescovo e del Sindaco di Lecce

Il Giardino dei Semplici che Don Gerardo Ippolito, sacerdote di frontiera di Lecce nella Parrocchia di San Giovanni Battista, ha ideato per vivificare la Zona 167/B, portando il verde ed il bello dove erronemanete si pensa che la marginalità sociale e il degrado dobbano farla da padrone, si arricchisce sempre di più.

Nella giornata di ieri, venerdì 27 maggio, alla presenza di Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce, Carlo Salvemini, Sindaco del capoluogo, Gigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce, gli artisti Nicola Genco e Giuseppe Zilli, e lo stesso Don Gerardo è stato presentato ai cittadini leccesi e salentini il progetto del parco delle sculture.

Nasce una sorta di parco a cielo aperto dell’arte contemporanea grazie alla generosità di tanti artisti che da ieri e nelle prossime settimane e poi nei prossimi mesi installeranno i propri lavori all’interno del grande giardino che il Comune di Lecce ha donato alla parrocchia per rendere più bello il rione ed il Quartiere Stadio in generale.

Il Giardino dei Semplici è uno spazio in cui poter approfondire l’arte e i suoi linguaggi. «Siamo felici di questa nuova collaborazione con don Gerardo – ha commentato Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce–, poiché siamo convinti che l’impegno di un museo del territorio come il Castromediano debba essere sempre più attivo nei confronti delle progettualità e delle necessità che il Salento richiede».

Gli artisti pugliesi Nicola Genco e Giuseppe Zilli hanno installato i propri lavori; altri protagonisti che amano il Salento hanno offerto la propria collaborazione al progetto per redere esclusivo quello spazio che ha la finalità di accendere le luci anche nelle zone periferiche della città e non sono nel centro storico che pullula di occasioni di cultura che affascinano i tanti turisti già presenti in città e che sempre più, stando alle stime, raggiungeranno il Salento. Tra questi artisti vanno ricordati: Antonio De Luca, Daniele Dell’Angelo Custode, Marco Mariano, Enrico Muscetra e Salvatore Spedicato.

A tenere a battesimo questo spazio che vuole essere anche un polmone verde del capoluogo tante scuole della città che non hanno fatto mancare la loro presenza. “La nostra scuola – dice a Leccenews24.it la professoressa Albarosa Milella dell’Isituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Antonietta De Pace‘ – ha fornito da subito la propria collaborazione su indicazione della Dirigente Scolastica Silvia Madaro Metrangolo. Gli studenti hanno voluto far conoscere le connessioni profonde che esistono tra sapere, amore per la natura e sviluppo socio-economico. Non vediamo l’ora che queste nostre speranze attecchiscano sempre di più in questo giardino e in questo quartiere della città, perchè sono iniziative come queste che danno il senso profondo del valore della cultura e dell’istruzione’.